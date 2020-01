Coronavirus: Kreuzfahrtpassagiere sitzen fest

Es sollte eine Tour durchs westliche Mittelmeer werden, doch plötzlich durften Tausende Passagiere das Schiff nicht verlassen. Der Grund: Eine 54-jährige Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao wies Symptome wie Fieber und Atemprobleme auf.

Insgesamt saßen am Donnerstag rund 7000 Menschen (6000 Passagiere, 1000 Besatzungsmitglieder) auf dem Kreuzfahrtschiff "Costa Smeralda" vor der italienischen Hafenstadt Civitavecchia fest. Am Nachmittag sollten 1143 Passagiere, für die der Ausstieg in Civitavecchia vorgesehen war, das Schiff verlassen, doch der Bürgermeister wehrte sich erfolgreich dagegen.

Trotz der beispiellosen Sicherheitsmaßnahmen der chinesischen Behörden breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Laut einer offiziellen Zwischenbilanz stieg die Zahl der Todesfälle in China auf 170. 7830 Infektionen wurden in der Volksrepublik bestätigt. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden bisher etwas mehr als 100 Infektionen in rund 20 Ländern gemeldet.

Impfstoff in drei Monaten?

"Obwohl die Zahlen außerhalb Chinas noch relativ klein sind, haben sie das Potenzial für einen deutlich größeren Ausbruch", sagte WHO-Notfallchef Michael Ryan. Er lobte zugleich die chinesischen Aktivitäten. "Das Verhalten während des SARS-Ausbruchs und das Verhalten heute – absolut kein Vergleich", sagte Ryan, der 2003 auch während des SARS-Ausbruchs schon involviert war. Damals hatten Chinas Behörden den Ausbruch lange vertuscht und Reaktionen verzögert.

Forschungsinstitute rund um den Globus suchen mit Hochdruck nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus. Es dauere mindestens drei Monate, bis sich ein Impfstoff als wirksam erwiesen haben könnte, sagte der renommierte chinesische Epidemiologe Li Lanjun am Donnerstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Xinhua. Es seien bisher fünf Erregerstämme isoliert worden. "Zwei eignen sich sehr gut für die Entwicklung eines Impfstoffes."

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schloss Russland am Donnerstag seine 4250 Kilometer lange Grenze zu China. Bereits am Montag hatte die Mongolei ihre knapp 4700 Kilometer lange Grenze zu China geschlossen.

Quarantäne auf Weihnachtsinsel

Die australische Regierung will unterdessen ihre aus China ausgeflogenen Bürger auf einer abgelegenen Insel im Pazifik unter Quarantäne stellen und ist dafür heftig kritisiert worden. Innenminister Peter Dutton sagte, die Unterbringung auf der Weihnachtsinsel sei ein Kompromiss, um eine Übertragung des neuen Coronavirus auf andere Australier zu verhindern. Australien brachte in den vergangenen Jahren auch zahlreiche illegale Einwanderer auf die Weihnachtsinsel – eine Praxis, die international scharf verurteilt wurde.

Sportveranstaltungen in China verschoben oder abgesagt

Der Ausbruch der Coronavirus-Epidemie in China hat auch Auswirkungen auf geplante Sportveranstaltungen:

Der Ski-Weltcup der Herren (Abfahrt, Super-G) auf den Olympiastrecken in Yanqing (15./16. Februar) wurde abgesagt. Basketball: Der Weltverband FIBA verlegte das Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen von Foshan nach Belgrad (6.–9.Februar).

Die von 23. Februar bis 1. März geplante Hainan-Radrundfahrt wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Tennis: Der Internationale Tennisverband übersiedelt das Anfang Februar geplante Fed-Cup-Event der Asien/Ozeanien-Gruppe nach Kasachstan. Die ATP sagte vier für März geplante Challenger-Turniere in Qujing, Zhuhai, Shenzhen und Zhangjiagang ab.

Das in Wuhan geplante Box-Qualifikationsturnier für die Sommerspiele Tokio (3. bis 14. Februar) wurde in die jordanische Hauptstadt Amman verlegt (3.–11. März). Fußball: Das Olympia-Frauen-Qualifikationsturnier (China, Taiwan, Thailand, Australien von 3. bis 9. Februar) in Nanjing wurde nach Sydney verlegt. Der Supercup zwischen Guangzhou Evergrande und Shanghai Greenland Shenhua in Suzhou wurde verschoben, ebenso der Meisterschaftsstart.

Die am 8. und 9. Februar geplanten Pro-League-Spiele zwischen den Frauen-Nationalmannschaften von China und Belgien in Changzhou wurden abgesagt. Schwimmen: Das World-Series-Event der Wasserspringer, das von 7. bis 9. März in Peking angesetzt war, wurde abgesagt.

