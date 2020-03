Coronavirus: Israel verfügte Einreiseverbot für österreichische Touristen

Aus Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus dürfen österreichische Touristen nicht mehr nach Israel einreisen, außer sie begeben sich für 14 Tage in Quarantäne. Personen aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien sind davon ebenfalls betroffen. Wie lange die Maßnahme dauern wird, sei noch nicht absehbar, hieß es beim Außenamt in Wien.

Israelische Rückkehrer müssen sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben, sagte Premier Benjamin Netanjahu. Er riet den Israelis, auf den Händedruck bei der Begrüßung zu verzichten. Die Einreisebestimmungen bereiten Willi Ruttensteiner Kopfzerbrechen. Der Oberösterreicher arbeitet in Israel als Sportdirektor des Fußball-Verbandes und befindet sich mit Landsmann und Teamchef Andreas Herzog mitten in den Vorbereitungen für die Play-offs um die Teilnahme an der EURO 2020.

Wegen der Coronavirus-Epidemie verfügte Italien unterdessen drastische Maßnahmen. So werden alle Schulen und Universitäten im Land zunächst bis 15. März geschlossen, bestätigte Schulministerin Lucia Azzolina. Auch alle Kinos und Theater könnten gezwungen werden, ihren Betrieb einzustellen. Bis 20. März sollen zudem Kongresse und Seminare verschoben werden. Das Gleiche gilt für Sportveranstaltungen. Italien ist das in Europa am schwersten vom Ausbruch betroffene Land mit 107 Toten und 3089 Infektionen.

Neben der möglichen Sperre der Forschungs- und Bildungsanstalten denkt die Lombardei an eine Ausdehnung der "roten Zone". Dabei handelt es sich derzeit um die Sperrzone aus elf Gemeinden mit 50.000 Einwohnern in der Provinz Lodi, in denen der Infektionsherd lokalisiert wurde und die seit zehn Tagen unter Quarantäne stehen.

In Deutschland wurden bisher 240 Infektionen gezählt. Viele Patienten sind aber schon wieder gesund. Die Behörden gehen jedoch von einer Verschlechterung der Situation aus. In Deutschland habe eine Epidemie begonnen, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn.

Positive Nachrichten gab es aus China, wo die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle weiter zurückging. Am Dienstag habe es 119 neue Fälle gegeben, teilten die Behörden in Peking mit. 38 Menschen seien gestorben. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen stieg damit auf mehr als 80.000, die Zahl der Toten auf 2981.

Übertragung von Mensch zu Tier

Die Behörden in Hongkong haben eine Infektion mit dem Virus bei einem Hund bestätigt. Das Haustier einer Coronavirus-Patientin sei "schwach positiv" getestet worden. Der Zwergspitz weise einen "niedrigen Infektionsgrad" auf. Experten von Universitäten und der Weltorganisation für Tiergesundheit zufolge sei es mutmaßlich der erste Fall einer Übertragung von Mensch zu Tier.

