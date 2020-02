Coronavirus: International wächst die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen

Es ist eine düstere Prognose: Der Chef der Expertengruppe der chinesischen Regierung, Zhong Nanshan, geht davon aus, dass sich die Corona-Epidemie erst Ende April stabilisiert. So lange dürfte die Zahl der Infizierten und Toten weiter steigen. Aktuell melden Chinas Behörden mehr als 74.000 Infizierte und mehr als 2000 Tote, die meisten davon in der Provinz Hubei.

Zhong Nanshan leitet nicht nur die Expertengruppe der Regierung, er gilt auch als einer der führenden chinesischen Experten für das Virus. Er geht davon aus, dass der Ausbruch Ende Februar seinen Höhepunkt erreichen könnte. "Das bedeutet aber nicht den Wendepunkt", sagte der Mediziner. Allerdings würden die radikalen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erste Wirkung zeigen.

Während international die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise in China wächst, will sich Peking nicht von seinen Wachstumszielen abbringen lassen. Das Staatsfernsehen zitierte Präsident Xi Jinping mit den Worten, das Ziel von sechs Prozent könne erreicht werden.

Dagegen erwartet die Ratingagentur Moody’s, dass es in den kommenden Monaten zu einem deutlichen Rückgang von Umsätzen und Gewinnen in ganz China kommt. Auch international hinterlässt die Krise Spuren. Mit dem iPhone-Hersteller Apple kappte bereits am Dienstag erstmals ein weltweit führender Großkonzern seine Geschäftsziele wegen der Epidemie in China.

"Logistischer Albtraum"

EU-Firmen klagen ebenfalls über große Probleme. "Das Ausmaß der Herausforderungen ist riesig", sagte der Präsident der EU-Handelskammer in China, Jörg Wuttke: "Es ist ein logistischer Albtraum." Waren könnten nicht an die Kunden und an die Verbraucher gebracht werden. Auch auf dem Weltmarkt kommt es zu Problemen mit Ersatzteilen aus China. Da es kaum Flugzeuge und Schiffe gebe, könnten Waren nicht verschifft werden.

Für viele Firmen sei die Krise ein "Weckruf", sagte der Kammerpräsident. Es werde realisiert, dass die Abhängigkeit von der Volksrepublik zu groß sei.

Nach zweiwöchiger Quarantäne durften unterdessen am Mittwoch in Japan die ersten Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess" an Land gehen. Die Ausschiffung der rund 3000 Menschen sollte mindestens drei Tage dauern. Anlass der Quarantäne war der Nachweis des Coronavirus bei einem 80-Jährigen aus Hongkong. Bei den anfangs 3700 Passagieren und Crewmitgliedern wurden bis Mittwoch 621 Infektionen mit dem Virus nachgewiesen.

Heftige öffentliche Kritik

In einem für Japan völlig unüblichen Schritt übte ein angesehener Infektions-Experte heftige öffentliche Kritik an den Behörden und deren Umgang mit der Coronavirus-Krise an Bord der "Diamond Princess". Die Zustände dort seien "völlig chaotisch", berichtete Professor Kentaro Iwata von der Fakultät für Infektionskrankheiten der Universität Kobe: "Ich war in Afrika, um gegen Ebola zu kämpfen. Ich war in anderen Ländern wegen der Cholera. Und ich war 2003 in China, um mich um die Sars-Epidemie zu kümmern. Niemals hatte ich solche Angst wie jetzt, mich selbst zu infizieren."

