Coronavirus: Erster Toter außerhalb Chinas

Das Coronavirus breitet sich weltweit weiter aus. Chinesische Behörden riegelten erstmals eine Stadt außerhalb der am stärksten betroffenen Provinz Hubei ab. In der Neun-Millionen-Einwohner-Stadt Wenzhou dürfe nur noch ein Mensch pro Haushalt alle zwei Tage auf die Straße, um das Lebensnotwendige einzukaufen, hieß es. Weiters wurde der öffentliche Verkehr ausgesetzt, 46 Autobahn-Mautstellen geschlossen.

In China wurde am Sonntag die Zahl der bestätigten Infektionen mit rund 14.500 angegeben, mehr als 300 Menschen starben bereits. Damit stieg die Fallzahl binnen eines Tages erneut drastisch an. Von China hat sich das Virus in mindestens 24 Länder ausgebreitet. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO starb in der philippinischen Hauptstadt Manila erstmals ein Infizierter außerhalb Chinas. Es handle sich um einen Chinesen aus Wuhan, dem Ausgangsort der Infektion. Seine 38-jährige Partnerin wurde ebenfalls positiv getestet.

Chinesische staatliche Medien berichteten, heute, Montag, solle ein Krankenhaus in Wuhan offiziell eröffnet werden, das wegen der vielen Virus-Patienten im Schnellverfahren erbaut worden war. Rund 1400 erfahrene Militärärzte sollen in der 1000-Betten-Klinik zum Einsatz kommen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.