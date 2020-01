Coronavirus : China kritisierte US-Reisewarnung scharf

Die "Worte und Handlungen gewisser US-Vertreter" entsprächen weder den Fakten noch seien sie "angemessen", erklärte ein Außenamtssprecher am Freitag. Zuvor hatte das US-Außenministerium seine Reisehinweise für die Volksrepublik erheblich verschärft.

Während sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegen Reisebeschränkungen ausgesprochen habe, habe die USA "überstürzt den gegenteiligen Weg eingeschlagen", kritisierte der Sprecher Hua Chunying. Die US-Reisewarnung zeuge "gewiss nicht von Wohlwollen", fügte er hinzu.

Das US-Außenministerium hatte seine Reisehinweise für China am Donnerstagabend auf den höchstmöglichen Grad 4 verschärft. Damit rät Washington von Reisen in die Volksrepublik ebenso dringlich ab wie von solchen nach Afghanistan, in den Irak oder den Iran. Zusätzlich appellierte das Ministerium an US-Bürger, die sich derzeit in China aufhalten, einen vorzeitigen Abbruch ihrer Reise in Erwägung zu ziehen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.