Coronavirus breitet sich in Europa vielerorts wieder rasant aus

Polen: So viele Neuinfektionen wie nie

Polen hat so viele neue Corona-Fälle registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Freitag verzeichneten die Behörden 903 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, teilte das Gesundheitsministerium in Warschau mit. Der Schwerpunkt der nachgewiesenen Neuinfektionen lag mit 168 erneut in Schlesien. Der bisherige Rekordwert wurde am 8. August erfasst, er betrug 843 Neuinfektionen.

Ein Sprecher des Ministeriums sagte, es gebe keine großen Epidemieherde, die ihren Einfluss auf die Werte hätten. Vielmehr gebe es eine Häufung von Fällen in zwei Pflegeheimen in Schlesien, in mehreren kleineren Betrieben in Südpolen sowie in der Region um Poznan (Posen) nach Hochzeitsfeiern. Er appellierte an die Bürger, sich auch bei Feiern an die Schutzmaßnahmen zu halten. In Polen haben sich nach offiziellen Angaben bisher 60 281 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert. 1.938 Menschen starben demnach in Zusammenhang mit dem Virus. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner.

Frankreich: Zweite Welle droht

In Frankreich wächst die Angst vor einer zweiten Corona-Welle: In dem Land wurden innerhalb von 24 Stunden fast 4.800 Neuansteckungen registriert. Das ist der höchste Stand seit Ende des Lockdowns im Mai. Besonders betroffen sind Paris sowie die Regionen um die Mittelmeer-Städte Marseille und Nizza. Als Gegenmittel setzt die Regierung auf eine Maskenpflicht in Unternehmen und Schulen.

Die französische Gesundheitsbehörde Sante Publique gab die Zahl der neu Infizierten am Donnerstagabend mit 4.771 an - fast tausend mehr als noch am Mittwoch. Besonders stark sei der Anstieg bei jungen Erwachsenen, betonte die Pariser Behörde. Mit mehr als 30.450 Todesfällen ist Frankreich in Europa eines der am stärksten betroffenen Länder. In sechs französischen Departements ist den Angaben zufolge derzeit die Schwelle von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner überschritten, aber der ein Gebiet als mögliches "Risikogebiet" gilt. Dies gilt für Paris und Teile des Umlands sowie die Verwaltungsbezirke Alpes-Maritimes um Nizza und Bouches-du-Rhone um Marseille und Aix-en-Provence.

Italien: 947 Neuinfektionen in 24 Stunden

Auch in Italien ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfizierten in den vergangenen 24 Stunden wieder gestiegen. Von Donnerstag auf Freitag wurden 947 neue Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet, nach 845 am Vortag. Die Zahl der noch aktiv Infizierten lag bei 16.678, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 883 auf 919. Auf der Intensivstation befanden sich am Freitag 69 Patienten, am Vortag waren es 68. In Heimquarantäne waren 15.690 Menschen. Die Zahl der offiziell genesenen Corona-Infizierten stieg auf 204.960.

Deutschland: Meiste Neuinfektionen seit Ende April

In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf den höchsten Wert seit Ende April gestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 1.707 neue Corona-Infektionen. Dies geht aus den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom frühen Donnerstagmorgen hervor. Höher lag die Zahl zuletzt am 26. April mit 1.737 registrierten Neuinfektionen. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen, danach waren die Werte deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigt die Zahl der Nachweise wieder an.

Österreich: Reproduktionszahl wieder deutlich über Eins

Auch in Österreich breitet sich das Virus wieder rasant aus. Die effektive Reproduktionszahl (R-Zahl) liegt nach der aktuellen Schätzung in Österreich deutlich über 1,0 nämlich bei 1,31. Das teilte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit am Freitag mit. Auch die geschätzte tägliche Steigerungsrate ist mit plus 9,9 Prozent gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich von Donnerstag bis Freitagvormittag 331 weitere Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.