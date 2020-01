Coronavirus breitet sich aus: In China steigen Todes- und Infektionszahlen

Rund einen Monat nach Bekanntwerden der ersten Infektionen mit dem Coronavirus in China ist die Zahl der Toten auf 213 gestiegen. 9700 Menschen haben sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Peking mit dem Virus angesteckt, das eine Lungenkrankheit auslösen kann. Die Regierung sei aber zuversichtlich, den "Krieg" gegen das Coronavirus zu gewinnen, sagte eine Außenamtssprecherin in Peking.

Obwohl die Regierung rasch reagiert und mehrere Millionenstädte in Hubei abgeriegelt hatte, überquerten dort zahlreiche Menschen eine Brücke über den Jangtse, die Huanggang in Hubei mit Jiujiang in der Nachbarprovinz Jiangxi verbindet. Ein Polizist sagte, wenn es "besondere Umstände" gebe, könnten Menschen die Brücke passieren. Huanggang ist eine der am stärksten von dem Virus-Ausbruch betroffenen Städte.

> Video: Coronavirus - Die Nervosität steigt

Todesfälle außerhalb Chinas wurden bisher nicht registriert, allerdings wurden aus vielen Ländern Infektionen gemeldet, am Freitag erstmals auch aus Russland, Großbritannien und Italien.

Unterdessen holen immer mehr Länder ihre Bürger aus der hauptbetroffenen Provinz Hubei zurück. Am Wochenende sollen auch die sieben Österreicher aus der Provinz zurückgeholt werden. Der Plan ist, dass sie in der Nacht auf Sonntag mit einem Airbus A380 nach Frankreich ausgeflogen werden. Das Bundesheer schickt dann eine Transportmaschine C-130 "Hercules" nach Frankreich, die die Staatsbürger abholen soll.

Bereits am Freitag ließ die britische Regierung 83 Briten und 27 Nicht-Briten aus Wuhan ausfliegen. Eine deutsche Bundeswehrmaschine brachte mehr als 100 Menschen aus China heraus. Unter ihnen gab es keinen Verdachtsfall.

EU: Millionen für Forschung

Die EU-Kommission stellte am Freitag zehn Millionen Euro für die Erforschung des Ausbruchs des Coronavirus zur Verfügung. Es gebe einen dringenden Aufruf zur Einreichung von Forschungsprojekten, die das "Verständnis der neuartigen Coronavirus-Epidemie erweitern".

Weltweite Reaktionen auf Epidemie

Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Notfall ausgerufen hat und mehrere Staaten entsprechend reagiert haben, bleibt China optimistisch:

China: Die Volksrepublik zeigt sich zuversichtlich, die Coronavirus-Epidemie in den Griff zu bekommen. Immerhin habe man das Virus nach kaum mehr als einer Woche identifiziert, in der selben Zeit zwei große Krankenhäuser dafür errichtet und in Betrieb genommen und eine Elf-Millionen-Einwohner-Stadt unter Quarantäne gestellt, sagte am Freitag Botschafter Wang Qun in Wien.

USA, Deutschland: Das US-Außenministerium hat am Freitag eine Reisewarnung für ganz China erlassen. Das Außenministerium stufte den Reisehinweis für China auf die höchste von vier Warnstufen hinauf – „nicht reisen“. Das Auswärtige Amt in Berlin warnte dagegen nur vor Reisen in die am stärksten betroffene Provinz Hubei, empfahl aber in einer Teilreisewarnung, nicht notwendige China-Reisen „nach Möglichkeit“ zu verschieben.

Österreich: Das Außenministerium hat für China bereits seit Dienstag ein erhöhtes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 2) ausgegeben. Es wird geraten, eine Verschiebung nicht notwendiger China-Reisen zu erwägen.

Italien: Nachdem zwei Verdachtsfälle in Rom bestätigt worden sind, hat die italienische Regierung am Freitag den Notstand wegen des Coronavirus ausgerufen. Damit sollen in den nächsten sechs Monaten sofortige Maßnahmen zugunsten der Bevölkerung und der Gebiete garantiert werden, die vom Coronavirus betroffen sind. Das Kabinett wird in den nächsten sechs Monaten die Lokalbehörden bei gefährlichen Situationen für die öffentliche Gesundheit ersetzen können. Fünf Millionen Euro werden für Vorbeugungsmaßnahmen locker gemacht.

Hongkong: Aus Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus sollen die Schulen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong erst Anfang März wieder öffnen. Regierungschefin Carrie Lam kündigte am Freitag an, dass Schulen mindestens bis zum 2. März geschlossen bleiben werden. Damit haben die Behörden die Ferien auf einen Schlag um einen ganzen Monat verlängert. Ursprünglich hätte der Unterricht nach dem chinesischen Neujahr am kommenden Montag wieder beginnen sollen.

