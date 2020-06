Coronavirus-Ausbruch in weiteren Schlachtbetrieben

In Deutschland sind erneut Fleischproduzenten im Zusammenhang mit Covid-19 in die Schlagzeilen geraten. Alle 1100 Mitarbeiter eines zur "Wiesenhof"-Gruppe gehörenden Putenschlachthofes im niedersächsischen Wildeshausen werden auf das Coronavirus getestet. Von den gestern ausgewerteten 341 Tests waren bereits 35 positiv, und zwar bei vier Festangestellten sowie 31 Werkvertragsbediensteten.

Am Abend wurde bekannt, dass auch 17 der 275 Mitarbeiter eines Dönerfleischproduzenten in Moers bei Duisburg (Nordrhein-Westfalen) positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 43 weitere Personen mussten in Quarantäne.

Zuvor war es beim Schlachtbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh (ebenfalls NRW) zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Bisher gab es dort bei 1697 Mitarbeitern und Angehörigen positive Befunde. Seit Mittwoch können sich daher alle Menschen im Kreis Gütersloh gratis auf Covid-19 testen lassen. Der Andrang war enorm. Bis zu vier Stunden standen die Menschen in einer bis zu einem Kilometer langen Schlange. Nachdem die Kapazitäten allerdings rasch ausgelastet waren, mussten viele auf heute vertröstet werden.

Der Corona-Ausbruch bei Tönnies hat gravierende Auswirkungen auf 640.000 Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf. Schule, Kitas, Bars, Fitnessstudios und Kulturstätten bleiben mindestens bis 30. Juni geschlossen. Dazu kommen Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht. Und für die am Freitag beginnenden Schulferien gibt es auch Reisebeschränkungen. Weniger, weil die Menschen aus dem Kreis nicht ausreisen dürfen, sondern weil andere deutsche Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen Beherbergungsverbote für Menschen aus der Region erlassen haben.

Warnung vor zweiter Welle

Die Ostsee-Insel Usedom kündigte an, Urlauber aus den betroffenen Regionen auszuweisen. Dagegen wehrt sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Er forderte eine Lösung mit Corona-Tests und sagte, Gütersloh sei nicht schlimmer als Ischgl. Österreich hat eine Reisewarnung für ganz Nordrhein-Westfalen ausgesprochen.

Am Dienstag hatte Virologe Christian Drosten eine unbemerkte Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung befürchtet und vor einer zweiten Welle gewarnt.

