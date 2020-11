Coronavirus: 84 Todesfälle an einem Tag in Ungarn

Innerhalb eines Tages starben 84 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion, berichtete die ungarische Nachrichtenagentur MTI am Dienstag. Am Montag waren 70 Opfer gemeldet worden. Die Gesamtzahl der Verstorbenen wuchs auf 1.973 an. Als geheilt galten 20.856 Menschen.

Die aktuelle Zahl der Neuinfizierten betrug 3.989. Damit erhöhte sich die Zahl der registrierten Infizierten auf 86.769. In den Spitälern wurden 4.767 Patienten behandelt, 348 mussten künstlich beatmet werden. In Quarantäne befanden sich zu Wochenbeginn 30.984 Personen, die Zahl der Tests lag bei mehr als 1,1 Millionen.

Ungarn hatte jüngst die Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Freien, in Einrichtungen der Gastronomie und in der Unterhaltungsindustrie ausgeweitet und höhere Strafen bei Verstößen angekündigt. Zugleich wurden die Quarantäneregeln modifiziert. So wurde die zu verhängende Höchststrafe bei Verletzung der behördlichen häuslichen Quarantäne von 50.000 auf 150.000 Forint (von rund 136 auf 410 Euro) erhöht.

Während die Regierung bisher die bestehenden Maßnahmen als ausreichend bezeichnete, kündigte Kanzleiminister Gergely Gulyas am Montagabend Verschärfungen an. Darüber soll in einer Regierungssitzung am Dienstag und Mittwoch entschieden werden.

