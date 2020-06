Coronavirus: 71 Todesopfer und 321 Neuinfektionen in Italien

Von Dienstag auf Mittwoch starben 71 Menschen am Coronavirus, während es in den vorangegangenen 24 Stunden 55 gewesen waren, teilte der italienische Zivilschutz mit. 321 Neuinfektionen wurden gemeldet, am Vortag waren es 318 gewesen. Insgesamt sind damit 33.601 Menschen in Italien mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der aktiv Infizierten sank am Mittwoch auf 39.297. In den Spitälern wurden 5.742 Personen behandelt, davon 353 auf Intensivstationen. 33.202 Personen befanden sich in Heim-Quarantäne, 160.938 Corona-Infizierte gelten als genesen.

In der Lombardei, dem Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 29 Tote gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.172. Die Zahl der Neuinfizierten kletterte in der Lombardei am Dienstag um 237, jene der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 20.224. Die Zahl der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank unter die 3.000-Schwelle auf 2.995 Personen. Auf der Intensivstation lagen noch 131 Patienten.

Seit heute, Mittwoch, können Ausländer wieder nach Italien reisen. Damit erhofft sich Italien einen Neustart des Fremdenverkehrs, der seit Ende Februar zum Erliegen gekommen ist. Die Italiener können seit Mittwoch wieder außerhalb ihrer Heimatregion reisen. Italien zählt zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern der Welt. Für Empörung sorgte in Rom der Beschluss der Regierung in Wien, die Grenzen zu allen Nachbarländern mit Ausnahme Italiens zu öffnen.

