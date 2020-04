Coronavirus - 100 Tote in Mailänder Seniorenheim, Justiz ermittelt

Einige Medien berichteten von sogar 150 Todesopfern.

Die Untersuchung wurde nach Anzeigen von Familienangehörigen der Todesopfer und Mitarbeiter des Seniorenheims eingeleitet. Vermutet wird, dass Sicherheitsvorkehrungen ignoriert worden seien, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Samstagsausgabe). Das italienische Gesundheitsministerium entsendete Inspektoren zur Kontrolle der Lage in dem Seniorenheim, das zu den größten Italiens zählt.

1.822 Todesopfer in Seniorenheimen

Die Justizbehörden ermitteln wegen der Todesfälle in mehreren anderen lombardischen Seniorenheimen. Von den über 10.000 Todesopfern, die in der Lombardei dem Covid-19 erlegen sind, lebten 1.822 in Seniorenheimen, berichtete der Präsident von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut, Silvio Brusaferro, am Freitag.

Unterdessen ist der 101 Jahre alte Alberto Bellucci aus der Adria-Stadt Rimini gestorben, der vor einigen Tagen die Corona-Erkrankung überstanden hatte. Nach der Genesung konnte er zu Hause im Beisein seiner Angehörigen sterben, berichtete eine Enkelin lokalen Tageszeitungen. Mehrere Hundertjährige in Italien haben die Covid-19-Erkrankung überstanden.

