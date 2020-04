Coronakrise wird in den USA bereits mit Pearl Harbour und 9/11 verglichen

Aufgrund der rasant steigenden Infektions- und Opferzahlen in den USA klingen die Warnungen der handelnden Akteure immer düsterer: "Die Karwoche wird die härteste und traurigste Woche, die viele Amerikaner in ihrem Leben je erlebt haben", sagte etwa der oberste Amtsarzt Jerome Adams in einem TV-Interview.

Das werde wie die Terroranschläge vom 11. September 2001 (9/11) oder der japanische Angriff auf die in Pearl Harbour auf Hawaii vor Anker liegende US-Pazifikflotte am 7. Dezember 1941 sein, betonte der Leiter des "United States Public Health Service" – "nur eben nicht lokal begrenzt, sondern auf das gesamte Land verteilt".

Virologe: "Weitere Eskalation"

Auch der führende US-Virologe Anthony Fauci sagte, die US-Bürger müssten sich auf eine "schlimme Woche" einstellen. Die USA hätten die Ausbreitung des Virus noch nicht unter Kontrolle und müssten mit einer weiteren "Eskalation" der Lage rechnen, sagte der Leiter des "Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten" (NIAID).

Gestern wurden in den Vereinigten Staaten 347.000 Infektionen und mehr als 10.000 Todesopfer bestätigt. Auch zuletzt starben binnen 24 Stunden mehr als 1200 Menschen.

Wegen der Coronavirus-Krise hat der Gouverneur des US-Bundesstaates Wisconsin Tony Evers gestern die dort für den heutigen Dienstag geplanten Präsidentschaftsvorwahlen in letzter Minute per Dekret verschoben. Als vorläufigen neuen Wahltermin legte der Demokrat den 9. Juni fest.

Unterdessen wurde bekannt, dass der kürzlich vom Pentagon gefeuerte Kommandant eines US-Flugzeugträgers, auf dem sich das Coronavirus ausgebreitet hatte, selbst angesteckt wurde. Kapitän Brett Crozier war wegen eines an die Medien gelangten Brandbriefs zur Lage an Bord der "USS Theodore Roosevelt" seines Postens enthoben worden. Der Offizier hatte auf eine Evakuierung des Schiffes gedrängt.

Sonnenbaden in Malmö/Schweden Bild: VIA REUTERS

In Schweden deutet sich mittlerweile ein Abrücken vom lockeren Kurs der Regierung an. Das Königreich verzeichnete gestern bei 7206 bestätigten Infektionen 477 Todesopfer. Die rot-grüne Minderheitsregierung unter Premier Stefan Löfven hatte bereits am Wochenende mit der Opposition über eine neue Notstandsverordnung verhandelt. Die Regierung will mehr Durchgriffsrechte. Unter anderem geht es um das Recht, Flughäfen oder Bahnhöfe ohne Zustimmung des Parlaments zu schließen. "Wir haben gesehen, wie rasch sich die Lage in Schweden und Europa verändern kann, und wir brauchen mehr Möglichkeiten, um schnell reagieren zu können, sollte das nötig werden", sagte Gesundheitsministerin Lena Hallengren. Die zusätzlichen Befugnisse sollen zunächst auf drei Monate befristet sein.

Deutschland plant die Lockerung der Einschränkungen ab 20. April. Als Erstes sollen Einzelhandel, Restaurants und in bestimmten Regionen die Schulen wiedereröffnet werden, heißt es in einem Papier des Innenministeriums. Großveranstaltungen und private Feiern bleiben verboten. Zudem soll eine Maskenpflicht für Busse und Züge, in Fabriken und in Gebäuden eingeführt werden.

Italiens Regierung überlegt, die Schulen erst im September wieder zu öffnen. Sollte dann weiterhin Epidemiegefahr bestehen, müssten Maßnahmen zur Distanzierung der Schüler in den Klassen ergriffen werden, sagte Bildungsministerin Lucia Azzolina. Unis, Schulen und Kindergärten sind seit 5. März geschlossen.

Alle Schüler werden heuer automatisch für die nächste Schulstufe zugelassen. Dies sieht ein Erlass vor, der vom Ministerrat diese Woche verabschiedet werden soll. Das gilt auch für Schüler, die zuletzt schlechte Noten hatten. Für sie könnten zu Beginn des nächsten Schuljahres zusätzliche Unterrichtsstunden organisiert werden.

81 Infizierte in Spital

In Serbiens führender Klinik für Herz-Operationen sind 81 Menschen mit Corona infiziert. Bei 14 Patienten, elf Ärzten und 56 Mitarbeitern sei das Virus nachgewiesen worden, sagte Milovan Bojic, der Direktor der Belgrader Klinik, gestern. Insgesamt seien 250 Menschen getestet worden. Das Virus sei von zunächst symptomfreien Patienten eingeschleppt worden. Das Institut für Herz- und Kreislauferkrankungen gilt als eines der fachlich angesehensten Spitäler in Serbien. 2019 wurden dort 2500 Operationen am offenen Herzen ausgeführt.

