Corona-Virus: Deutscher steckte sich bei Schulung in München an

Es ist erst der dritte Fall weltweit, bei dem die Ansteckung außerhalb Chinas geschah. Ein 33-jähriger Mann aus Bayern liegt seit gestern auf der Isolierstation im Münchner Klinikum Schwabing. "Es geht ihm recht gut, am Montag hat er noch gearbeitet", sagt Andreas Zapf, Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Es war auch sein Arbeitsplatz, an dem sich der Münchner mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Bei einer Schulung in seiner Firma "Webasto", einem Automobilzulieferer bei München, nahm auch eine Kollegin aus Shanghai teil, deren Eltern aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan in Zentralchina stammen und erst kürzlich zu Besuch waren. Bei ihr dürfte sich der 33-Jährige angesteckt haben. Nun müsse es ganz rasch gehen, hieß es seitens der Behörden. Mehr als 40 Kontaktpersonen in der Firma und der Familie müssen überprüft werden. Unter Beobachtung steht auch ein Kindergarten, den die Kinder des Erkrankten besuchen.

Verdachtsfälle online abrufbar

Indessen haben sich in Österreich alle bislang überprüften Verdachtsfälle als negativ herausgestellt. Ein Mann und eine Frau aus Wien, die nach einer Chinareise über Beschwerden klagten, sind nicht mit dem Virus infiziert. Auch eine Touristin aus der südchinesischen Provinz Guangdong, die sich gestern in Wien mit "milden Symptomen" in Behandlung begeben hatte, durfte rasch wieder aufatmen.

Auf der Website des Sozialministeriums sind seit gestern Verdachtsfälle online abrufbar. Grund zur Panik gebe es nicht. "Österreich ist bestens aufgestellt", sagte Sozialminister Rudi Anschober (Grüne).

Um einer Verbreitung auch weiterhin vorzubeugen, hat das österreichische Außenministerium gestern die Sicherheitsstufe für China erhöht. Nun gilt "erhöhtes Sicherheitsrisiko" (Stufe zwei). Nicht notwendige Reisen nach China sollen verschoben werden.

Die Zahl der Todesopfer ist dort erneut sprunghaft gestiegen – um weitere 24 Fälle auf mindestens 106 Tote, wie die chinesische Regierung mitteilte. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle stieg in der Volksrepublik gestern auf mehr als 4500 an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigte sich aber zuversichtlich, die Verbreitung rasch kontrollieren und eindämmen zu können.

