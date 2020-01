Corona-Verdachtsfälle: 6.000 Passagiere sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest

Zwei Verdachtsfälle von Coronavirus sind an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Costa Smeralda" im Hafen von Civitavecchia nördlich von Rom gemeldet worden. Wie die Gesundheitsbehörden der italienischen Hafenstadt am Donnerstag mitteilten, wurden sie in der Früh informiert. 6.000 Passagiere dürfen das Schiff nicht verlassen.

Drei Ärzte sind an Bord gegangen, um von der 54-jährigen Frau und ihrem Mann aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao Proben zu nehmen. Das chinesische Paar befinde sich in Isolierung an Bord des Schiffes. Mit Ergebnissen der Analysen wird am Donnerstagnachmittag gerechnet. Die örtlichen Behörden ordneten an, dass die Passagiere zunächst nicht an Land gehen durften. Diese berichteten, dass die Situation an Bord des Schiffes ruhig sei. Civitavecchia ist Italiens größter Kreuzfahrthafen.

Lage an Board unter Kontrolle

Das chinesische Ehepaar, das am 25. Jänner über den Mailänder Flughafen Malpensa Italien erreicht hatte, war im ligurischen Hafen Savona an Bord des Kreuzfahrtschiffes gegangen. Das Schiff hatte bereits vor Marseille, Barcelona und Palma de Mallorca im Rahmen einer einwöchigen Kreuzfahrt im westlichen Mittelmeer geankert.

"Unsere Priorität ist, die Gesundheit und die Sicherheit der Gäste und der Crew zu garantieren. Costa Crociere hält sich an die bei solchen Fällen vorgesehene Prozeduren", hieß es in einer Presseaussendung der Reederei aus Genua. Der italienische Premier Giuseppe Conte erklärte, dass die Lage an Bord des Schiffes unter Kontrolle sei. Bisher wurden in Italien einige Verdachtsfälle auf Coronavirus gemeldet, die jedoch nicht bestätigt wurden.

Lokalisierung: Der Hafen von Civitavecchia liegt etwa 90 Kilometer nördlich von Rom.

