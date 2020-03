Corona: Spanien verzeichnet mehr Todesopfer als China

Trotz der vor elf Tagen verhängten strikten Ausgangssperre stieg die Zahl der Infizierten bis Mittwochmittag auf 47.610 an. Die Lage in dem Land ist angespannt. Mehrere Hotels werden bereits seit Tagen dazu verwendet, um Covid-19-Patienten aufzunehmen und die Krankenhäuser der Millionenmetropole zu entlasten. Eine Eishalle der Stadt wurde gestern zum Totenhaus umfunktioniert, um die Verstorbenen zu kühlen. Die Region Madrid ist das Epizentrum der Corona-Krise in Spanien.

Spanien ist nach Italien das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa. In China wurden bisher 3.281 Todesfälle gemeldet.

Die Situation rund um Covid-19 in Italien mit mehr als 6.000 Todesopfern und mehr als 63.000 Infizierten hat international für großes Aufsehen gesorgt. Italienische Wissenschafter haben erstmals analysiert, warum so hohe Sterberaten berichtet wurden. Es liegt unter anderem am hohen Anteil betagter Menschen.

2019 waren etwa 23 Prozent der italienischen Bevölkerung älter als 65 Jahre. Wissenschafter verglichen die Altersstruktur von an Covid-19 gestorbenen (1.615 in Italien bis 17. März) und von 1.023 Opfern in China (bis 11. Februar).

In Italien betrug die Sterblichkeitsrate über alle Altersgruppen hinweg bei 7,2 Prozent, in China bei 2,3 Prozent. Bei den Hochbetagten zeigte sich ein großer Unterschied: Unter den 70- bis 79-Jährigen betrug die Covid-19-Mortalität in Italien 12,8 Prozent, in China waren es acht Prozent.

850 der Covid-19-Todesfälle in der Gruppe aus Italien entstammten der Altersgruppe über 80 Jahre. Die Mortalitätsrate betrug 20,2 Prozent. In der gleichen Altersgruppe aus China betrug die Sterberate 14,8 Prozent.

