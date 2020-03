Corona: Sondersegen "Urbi et orbi" vor leerem Petersplatz

Urbi et orbi gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche und wird zu Weihnachten und Ostern jährlich von Millionen Menschen über die Medien verfolgt. Die lateinische Formel "Urbi et orbi" bedeutet "Der Stadt und dem Erdkreis" und geht auf die Antike zurück. Das imperiale Bewusstsein im Römischen Reich setzte die Stadt Rom (urbs) mit dem Erdkreis (orbis) gleich.

Die Kirche fügte sie erstmals im 13. Jahrhundert in das offizielle Ritual ein, auch um ihren weltumfassenden Anspruch zu dokumentieren. Den feierlichen Segen erteilt der Papst als Bischof von Rom und als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Mit päpstlicher Erlaubnis können auch Kardinäle, Bischöfe oder Priester den Segen erteilen.

Gespendet wird der Segen "Urbi et orbi" üblicherweise vom Petersdom aus am Ostersonntag, am Christtag und nach der Wahl eines Papstes. In früheren Jahrhunderten wurde er auch zu anderen Anlässen und von anderen Papstbasiliken Roms aus gespendet.

Die Zeremonie ist für alle Gläubigen - auch jene, die im Radio, Fernsehen oder Internet das Geschehen mitverfolgen - mit einem vollkommenen Ablass verbunden, das heißt mit der völligen Tilgung aller Konsequenzen bereits in der Beichte vergebener Sünden.

Der Segen "Urbi et orbi" wird am Freitag in einem ungewöhnlichen Rahmen stattfinden: Nicht vor tausenden Gläubigen, sondern - aufgrund der Ausgangssperren in Italien wegen der COVID-19-Pandemie - vor dem leeren Petersplatz.

Die Segnungszeremonie wird mit einer eucharistischen Andacht vor dem Altarsakrament eingeleitet und von Papst Franziskus mit der Monstranz, die die eucharistische Hostie enthält, gespendet. Nach katholischen Glauben ist die in der Messe gewandelte Hostie der Leib Christi.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.