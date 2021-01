Corona - Nur noch sieben freie Intensivpflege-Betten in Portugal

Für die zehn Millionen Einwohner gibt es zudem 420 Intensivpflege-Betten, die aber für andere Krankheitsfälle reserviert sind. Nach Angaben des Ministeriums wurden binnen 24 Stunden 12.435 Neuinfektionen und 293 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Bisher wurden in dem iberischen Land, in dem derzeit die britische Virus-Variante grassiert, über 711.000 Infektions- und 12.179 Todesfälle registriert.

