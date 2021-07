Corona-Notstand während Olympischen Spielen in Tokio

Die Regierung von Ministerpräsident Yoshihide Suga gab heute bekannt, dass in Tokio von 12. Juli bis (voraussichtlich) 22. August 2021 der Corona-Notstand herrschen werde. Grund für den inzwischen vierten Notstand für Tokio, würden die deutlich steigenden Infektionszahlen des Coronavirus sein. Viele Menschen befürchten, dass das sportliche Großevent zum Corona-Hotspot werden könnte. Japans Olympia-Macher sowie das Internationale Olympische Komitee (IOC) betonen jedoch, dass alles "sicher" ablaufen werde. Mit dem verordneten Notstand ist aber, anders wie in anderen Ländern, kein Lockdown mit harten Ausgangsbeschränkungen verbunden. Bürger fordere man auf, zu Hause zu bleiben. Außerdem müssen Restaurants früher schließen wie gewohnt und dürfen weder Alkohol, noch Karaoke anbieten. Ob die Olympischen Spiele nun mit oder ohne Zuschauer stattfinden werden, stehe noch in den Sternen. Laut Medien solle diesbezüglich noch am Donnerstag eine Entscheidung getroffen werden.