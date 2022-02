Corona: Italienische Ärzte treten Anfang März in den Streik

Die Ärzte kritisierten den Beschluss der Regierung, Familien von Kollegen nicht zu entschädigen, die an Covid 19 gestorben sind. "Dies ist ein Schlag ins Gesicht seitens des Staates, insbesondere für die Waisen dieser Ärzte", hieß es.

Die Gewerkschaften fordern auch eine ernsthafte Politik der Fairness. "Bei dieser Pandemie, die die ganze Welt erfasst hat, sind es die Ärztinnen, die den höchsten Preis zahlen müssen. Das Recht auf Arbeit muss mit dem Recht auf ein Familien- und Privatleben vereinbar sein", heißt es in der Mitteilung von SMI und SIMET, der italienischen Ärztegewerkschaft und dem italienischen Verband der Hausärzte. Eine Demonstration ist vor dem Gesundheitsministerium in Rom am 2. März geplant.

Berufswürde zurückgewinnen

"Wir wollen unsere Rolle und unsere Berufswürde zurückgewinnen, um die uns anvertrauten Patienten bestmöglich behandeln zu können. Wir streiken, weil wir mehr Ärzte vor Ort brauchen: Heute gibt es in unserem Land mehr als drei Millionen Bürger ohne Hausarzt. Die ärztlichen Bereitschaftsdienste werden entweder geschlossen oder wegen Personalmangels zusammengelegt. Viele Krankenwagen haben keinen Arzt an Bord. Wir wollen, dass junge Ärzte für diesen Beruf gewonnen werden", heißt es abschließend.

Italien ist mit einem Exodus von Ärzten aus Krankenhäusern konfrontiert. Trotz der geringeren Belastung des Gesundheitswesens angesichts rückgängiger Infektionszahlen ist das Unbehagen der Ärzte in den Spitälern immer noch sehr groß, warnte der Präsident des Ärzteverbands (FNOMCeO), Filippo Anelli, dieser Tage.

"Trotz der 30.000 außerordentlichen Neueinstellungen von Gesundheitspersonal ist die Situation für die Krankenhäuser und die Ärzte vor Ort immer noch schwierig. Vor Jahren haben wir schon vorausgesagt, dass es bis 2025 50.000 Ärzte weniger in den Krankenhäusern und 30.000 weniger Hausärzte geben würde. Heute haben viele Bürger bereits keinen Hausarzt mehr, und die Notaufnahmestationen sind unterbesetzt. Nur 28,4 Prozent der Krankenhausärzte möchten weiterhin im nationalen Gesundheitsdienst beschäftigt sein", warnte Anelli.

Nach Anellis Angaben stellen die Ärzte ihre Berufswahl nicht infrage, aber nur 28,4 Prozent möchten in einer öffentlichen Einrichtung arbeiten; 26 Prozent würden es vorziehen, im Ausland zu arbeiten, 19 Prozent möchten in Pension gehen. 14 Prozent würden gern in einer privaten Einrichtung arbeiten und 13 Prozent möchten selbstständig sein.

Mehr als 2.200 Ärzte suspendiert

Das italienische Gesundheitspersonal ist auch wegen des Abzugs nicht geimpften Personals aus den Kliniken überbelastet. In Italien sind 2.254 Ärzte und Zahnärzte vom Dienst suspendiert worden, weil sie sich trotz gesetzlicher Pflicht nicht gegen das Coronavirus impfen ließen.