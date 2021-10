3G am Arbeitsplatz: Italien rechnet mit starkem Anstieg von Tests

Circa fünf Millionen nicht geimpfte Arbeitnehmer werden sich voraussichtlich alle zwei Tage Schnelltests unterziehen müssen, um Zugang zum Arbeitsplatz zu erhalten, schätzen die Gesundheitsbehörden. Die italienischen Apotheken rechnen mit einem enormen Ansturm. "Wir haben alle Bemühungen unternommen, um täglich Zehntausende Tests mehr als bisher durchführen zu können", berichtete der Präsident des italienischen Apotheker-Verbands Marco Cossolo.

Zusätzliches Personal in Apotheken

Apotheken erleben derzeit Hochbetrieb. "In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Personen, die sich testen lassen, um circa 40 Prozent gestiegen. Wir erwarten in der nächsten Zeit einen großen Ansturm von Arbeitnehmern, die sich per Abstrich einen grünen Pass besorgen müssen und werden zusätzliches Personal einsetzen, um diesem Run standzuhalten", sagt Giuseppe Longo, Apotheker in Roms multikulturellem Viertel Esquilino, unweit des Hauptbahnhofs Termini, im Gespräch mit der APA.

Zum Test in Longos Apotheke strömen elegante Frauen wie auch Obdachlose, erfolgreiche Freiberufler und ganze Roma-Familien. "Bedürftige testen wir auch kostenlos", so Longo. Die Regierung von Premier Mario Draghi hat die Zertifikatspflicht in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt ausgedehnt, um die Bevölkerung langsam daran zu gewöhnen.

Zahlreiche Demonstrationen

Die 3G-Regel für alle 23 Millionen Arbeitnehmer ist in Italien umstritten. Am Samstag demonstrierten Zehntausende Menschen gegen die Pflicht, nur mit einem Impfzertifikat oder einem negativen Test in die Arbeit gehen zu können. Eine Gruppe Randalierer drang in den Hauptsitz der stärksten italienischen Gewerkschaftsorganisation CGIL in Rom ein, der beschädigt wurde. Zwölf Rechtsextremisten wurden festgenommen.

Die Einführung der 3G-Regel ab kommendem Freitag sorgt schon seit Tagen für Spannungen in Italien. Wer fünf Tage lang ohne eine Impfbescheinigung, einen negativen Test oder ein Genesungszertifikat erscheint, wird ohne Gehalt vom Dienst suspendiert. Eine Kündigung ist aber ausgeschlossen. Die Regierung garantierte einen Preis von 15 Euro für die Tests. Die Forderung der Gewerkschaften nach kostenlosen Tests für die Arbeitnehmer wurde abgelehnt.