Die mit voller Härte durchgezogene Null-Covid-Strategie der chinesischen Regierung führt die Volksrepublik weiter in die Sackgasse: Trotz rigoroser Eindämmungsmaßnahmen und Lockdowns für Millionen Menschen steigen die Fallzahlen stetig. Am Freitag wurden laut der Gesundheitskommission in Peking landesweit 32.695 neue Fälle gemeldet – das ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie vor knapp drei Jahren. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hat sich damit binnen zwei Wochen mehr