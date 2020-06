Corona-Impfstoff: Rennen um ersten Platz entbrannt

In China nahm die Corona-Krise ihren Ausgang, nun setzt die Volksrepublik offenbar alles daran, als erstes Land einen Impfstoff gegen das neue Virus einsetzen zu können. Doch nach mehreren Skandalen ist das Misstrauen gegen die heimische Pharmaindustrie groß. Peking erlaubt beschleunigte Verfahren, gibt Geld, setzt Wissenschafter des Militärs ein und liefert den Unternehmen Virusstämme. Die Strategie geht auf: Von den etwa zehn Impfstoffen, die derzeit weltweit am Menschen erprobt werden, wurden fünf in China entwickelt.

Kritik an beschleunigten Verfahren

Normalerweise müssen vorklinische Studien für einen Impfstoff - zum Beispiel Tierversuche - abgeschlossen sein, bevor er am Menschen getestet wird. Die Studien dürfen aber nun gleichzeitig laufen.

Ding Sheng, Leiter des Instituts für Pharmazie an der renommierten Tsinghua-Universität in Peking, kritisiert die Ausnahmeregeln. "Ich verstehe, dass die Menschen sehnsüchtig auf einen Impfstoff warten. Aber aus wissenschaftlicher Sicht können wir es uns nicht leisten, unsere Standards zu senken, nicht einmal im Notfall", argumentiert er in "People's Daily", der Zeitung der kommunistischen Partei.

Gesundheitsbehörde hofft schon auf Impfstoff im Herbst

Die Pharmafirma Sinopharm rechnet damit, dass ihr Impfstoff Ende des Jahres, spätestens aber Anfang 2021 einsatzbereit ist. Die chinesische Gesundheitsbehörde hofft, bereits im September besonders gefährdete Menschen wie zum Beispiel medizinisches Personal impfen zu können.

Doch bevor Impfkampagnen anlaufen, muss Peking die Bevölkerung erst von der Sicherheit der Spritze überzeugen. Korruptionsskandale und mangelhafte Medikamente haben das Vertrauen in die chinesische Pharmaindustrie in den vergangenen Jahren erschüttert.

Beispielsweise war ein Unternehmen, das jetzt an einer Corona-Impfung arbeitet, war in einen Skandal verwickelt: Das Institut für Biotechnologie-Produkte in Wuhan produzierte 400.000 Dosen eines DTP-Impfstoffes, der laut der Arzneimittelbehörde nicht den Anforderungen genügte. Die Regierung verschärfte daraufhin die Kontrollen. Chinesische Medien deckten dennoch auch danach Fälle auf.

Deutschland steigt bei Biotech-Unternehmen ein

Wie am Montag bekannt wurde, steigt der deutsche Staat beim Biotech-Unternehmen CureVac ein, das unter anderem einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Montag, um 300 Mio. Euro übernehme die staatseigene Förderbank KfW rund 23 Prozent der Anteile. Ziel sei, dem Unternehmen von Mehrheitseigner Dietmar Hopp finanzielle Sicherheit zu geben.

Der Staat wolle aber keinen Einfluss auf geschäftspolitische Entscheidungen nehmen, sagte Altmaier. Hintergrund sei auch das Konjunktur- und Zukunftspaket der deutschen Regierung in der Corona-Krise.

Deutschland, Italien, Frankreich und die Niederlande haben sich zu einer Impfallianz zusammengeschlossen. Der Grund dürfte der Wunsch sein, Kräfte zu bündeln, um Europa ebenfalls den Zugang zu künftigen Impfstoffen zu sichern. Zuvor haben sich die USA bei den führenden Pharmakonzernen bereits Millionen Dosen eines möglichen Corona-Impfstoffs gesichert.

Weltweit mehr als 120 Impfstoffprojekte

Weltweit gab es nach Angaben des Verbandes forschender Pharma-Unternehmen (vfa) vom Mai mehr als 120 Impfstoff-Projekte, von kleinen Firmen wie Biontech aus Mainz oder CureVac in Tübingen bis zu Konzernen wie Sanofi und GlaxoSmithKline. Dem Sieger in diesem Wettrennen winken nach Einschätzung vieler Branchenkenner Milliardengewinne.