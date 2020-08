Corona: Höchster Wert seit Mitte Mai in Deutschland

Die Gesundheitsämter registrierten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 1226 neue Corona-Infektionen. Der Höhepunkt lag Anfang April bei mehr als 6000 Neuansteckungen täglich.

Experten sind besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an Grenzen bringt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht den Anstieg als Alarmzeichen. "Hier sehen wir, dass durch Reiserückkehr, aber eben auch durch Partys aller Art, durch Familienfeiern, wir eben in fast allen Regionen des Landes kleinere und größere Ausbrüche haben. Und das kann natürlich – wenn wir jetzt nicht alle miteinander aufpassen – eine Dynamik entfalten."

Für Trump "Negativbeispiel"

Zudem haben die Verzögerungen bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern deutlich dramatischere Ausmaße als bisher bekannt: 44.000 Reiserückkehrer warten nach Tests in Bayern noch auf das Ergebnis, darunter auch 900 nachweislich positiv getestete.

US-Präsident Donald Trump sieht in der Zunahme der Coronavirus-Fälle in Deutschland ein "Negativbeispiel". Im Sieben-Tage-Durchschnitt wären die Fälle in Deutschland um 62 Prozent gestiegen. "Das ist wirklich unglücklich", sagte er. Die Infektionen in den USA würden dagegen sinken. Tatsächlich sind die Neuinfektionen in den USA gegenüber Mitte Juli gesunken. Sie liegen aber noch immer bei rund 50.000 täglich.

