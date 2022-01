Corona-Glaubenskrieg der Mönche auf dem Berg Athos

Hart fiel das Urteil des Abts über die Spiritualität der Covid-Leugner aus: "Sie haben unseren Glauben in eine Religion verwandelt, die von einem strengen Gott dominiert wird, der straft. Sie lehren, dass unsere Kirche verfolgt wird und schaffen damit nichts anderes als Fanatismus." Es gehe diesen Mönchen nicht um den christlichen Glauben, sondern darum, eine Gefolgschaft um sich zu sammeln. Sie würden Kirche und Gesellschaft spalten. Der Abt bezeichnete das Phänomen auch als "Krebs" im Körper der Kirche.

Abt Bartholomaios bekräftigte mit seinem Interview die jüngsten Aussagen eines anderen Athos-Mönchs. Die Staatsanwaltschaft in Thessaloniki hat daraufhin Untersuchungen in Aussicht gestellt, wie das Infoportal "OrthodoxTimes" am Dienstag berichtete.

Der Abt des Klosters Esfigmenou hatte schon im November öffentlich Kritik an den seiner Meinung nach "intoleranten Fanatikern" geübt und die Staatsanwaltschaft aufgefordert, einzuschreiten. Im November waren laut dem Abt erst 40 Prozent aller Mönche des Athos geimpft.