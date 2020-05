Corona-Gala für New York brachte 115 Millionen US-Dollar

Das sei ein "großartiger Tag für New York", sagte die Schauspielerin Tina Fey, die die Gala am Montag moderierte. Das Geld soll an Wohltätigkeitsorganisationen fließen, die Betroffenen in der Pandemie helfen.

An der Spendengala beteiligten sich berühmte Musiker wie Mariah Carey, Bon Jovi, Sting und Billy Joel. "Wir sind stark genug, um das zusammen durchzustehen", sagte Carey bei der Gala, die auf mehreren Fernseh- und Radiosendern übertragen wurde. Sie und die anderen Stars waren virtuell zugeschaltet und traten zu Hause auf. Carey spielte ihre Hits "Through the Rain" und "Make it Happen", Billy Joel den "Piano Man". "Bleib stark, New York, und trag eine Maske", sagte der 71-Jährige.

Mit rund 27.000 Toten ist New York laut der Johns-Hopkins-Universität der am stärksten von den Coronavirus-Pandemie betroffene Bundesstaat in den USA. In New York City haben sich seit Beginn der Ausgangssperre mehr als 830.000 Menschen arbeitslos gemeldet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.