Corona: Erste Interessenten für Impfstoff "Sputnik V"

Der weltweit erste zugelassene Impfstoff gegen Sars-CoV-2 aus Russland ruft Interesse bei anderen Ländern hervor. Der brasilianische Bundesstaat Parana kündigte an, ein Abkommen mit Russland zu schließen, um den Impfstoff "Sputnik V" (V für Virus) selbst zu produzieren. Dieses soll laut Jorge Callado, Präsident des federführenden Technologie-Institutes Tecpar in Curitiba, umgehend unterschrieben werden.

Die Impfung soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 verfügbar sein. "Wir werden in Etappen arbeiten", sagte der russische Konsul in Curitiba, Acef Said. "Die technisch-wissenschaftliche Kooperation öffnet die Möglichkeit, Impfstofftests zu machen und die Impfung hier für die brasilianische Bevölkerung zu produzieren." Offiziell hieß es vom brasilianischen Gesundheitsministerium, man verfolge aufmerksam alle Impfstoffe in der Entwicklung.

Der Chef des russischen Investmentfonds, Kirill Dmitrijew, sagte: "Wir sind offen für eine internationale Zusammenarbeit." Laut seinen Angaben haben mehrere Länder Interesse bekundet, den Impfstoff selbst zu produzieren. Er nannte außer Brasilien die Philippinen und die Vereinigten Arabischen Emirate. Mit diesen Ländern arbeite Russland zusammen, sagte er. Nach russischen Angaben haben mehr als 20 Länder Interesse angemeldet. Auch Israel teilte mit, grundsätzlich interessiert zu sein. Es gebe bereits Beratungen über den neuen Impfstoff, sagte Gesundheitsminister Juli Edelstein.

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Zulassung des Impfstoffs zur breiten Verwendung in der Bevölkerung bekannt gegeben. Sie erfolgte damit vor dem Vorliegen der Ergebnisse großer klinischer Studien – ein Vorgehen, das dem international üblichen Ablauf widerspricht: Weder die Wirksamkeit noch die Nebenwirkungen lassen sich derzeit fundiert beurteilen.

"Ausländische Kollegen versuchen, irgendeine Meinung zu äußern, die nach unserer Ansicht absolut unbegründet ist", konterte der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko internationale Kritik. Russland will parallel zur dritten Testphase bereits medizinisches Personal und Lehrer impfen lassen. "Die Impfung wird freiwillig sein." Empfohlen werde sie für Menschen mit Vorerkrankungen.

Anschober: "Qualität geht vor"

Die Regelungen zur Erprobung von Impfstoffen müssen auch beim Coronavirus zu 100 Prozent eingehalten werden. Das hat Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) zur Zulassung einer russischen Vakzine betont. "Für die EU und damit für Österreich kommt ein nicht ausreichend erprobter Impfstoff nicht in Frage", versicherte er in einer Aussendung. "Qualität und Sicherheit" gehen demnach vor.

