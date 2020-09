Corona-Entwicklung: Rasantes Anwachsen in vielen Ländern

Bild: LIZABETH MENZIES (Centers for Disease Control and )

Russland verzeichnete erstmals seit zwei Monaten wieder mehr als 6.000 Coronavirus-Fälle. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen stieg binnen 24 Stunden um 6.065 auf über 1,097 Millionen, wie die Behörden mitteilen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 144 auf 19.339. Russland weist nach den USA, Indien und Brasilien die meisten Corona-Fälle weltweit auf.

Mehr als 2.000 Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der bekannten Covid-19-Fälle um 2.297 auf 270.070 gestiegen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legte demnach am Samstag um sechs auf 9.384 zu. Die Tests stiegen unterdessen auf ein Rekordhoch. Es seien 1,12 Millionen Tests durchgeführt worden, teilt das Bundesgesundheitsministerium mit.

Polen verzeichnete Höchstwert bei Neuinfektionen

Polen hat so viele neue Corona-Fälle registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Samstag verzeichneten die Behörden 1.002 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte. Der Schwerpunkt der nachgewiesenen positiven Tests lag mit 149 Fällen in Kleinpolen im Süden des Landes, aber auch die Region um Lublin im Osten (122) und Pommern (96) waren stark betroffen. Der bisherige Rekordwert wurde am 21. August erfasst, er betrug 903 Neuinfektionen. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, es gebe keine großen lokalen Epidemieherde. "Die Werte, die wir jetzt sehen, sind ein Ergebnis davon, dass die Menschen zum normalen Alltagsleben und zur Arbeit zurückgekehrt sind. Es geht um das, was wir auch auf den Straßen sehen: mehr Menschen, mehr Kontakte."

In Polen sind nach offiziellen Angaben bisher 78.3330 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. 2.282 Menschen starben demnach in Zusammenhang mit dem Virus. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner.

Nach zuletzt vier Tagen mit rasantem Anstieg hat sich die Zahl der Corona-Fälle in Tschechien etwas abgeschwächt. Das Gesundheitsministerium meldet 2.111 weitere Fälle binnen 24 Stunden. Am Freitag war mit 3.130 neuen Fällen ein neuer Rekord registriert worden. Die Gesamtzahl hat sich innerhalb von rund drei Wochen auf jetzt 46.262 rund verdoppelt.

Spanien und Frankreich mit großen Anstiegen

Gemessen an der Gesamtbevölkerung haben nur Spanien und Frankreich in der Europäischen Union in den vergangenen zwei Wochen einen größeren Anstieg verzeichnet, wie das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten mitteilte. Die Regierung hat bereits mit der Wiedereinführung von Beschränkungen reagiert. So müssen in Schulen Masken getragen werden, diverse Veranstaltungen in geschlossenen Hallen sind verboten, und seit Freitag dürfen Bars nur noch für eine bestimmte Dauer geöffnet sein.

Fast 40.000 neue Fälle in Brasilien

Brasilien hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag 39.797 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages verzeichnet und liegt damit insgesamt knapp 4,5 Millionen Infektionsfällen. Die Zahl der bekannten Todesfälle stieg demnach um 858 auf 135.793.

Brasilia.

Indonesien und Philippinen weiter viele Neuinfektionen

In Indonesien und auf den Philippinen breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Indonesien meldet mit 4.168 positiv Getestete einen neuen Höchstwert. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen stieg damit auf 240.687, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 112 auf 9.448. Es ist höchste Totenzahl in Südostasien.

Die Philippinen verzeichnen einen Anstieg bei den Fällen binnen 24 Stunden um 3.962 auf 283.460 und damit die kräftigste Zunahme seit fünf Tagen. Der Inselstaat weist die meisten Infektionen in der Region auf. Die Zahl der Todesfälle wuchs dem Gesundheitsministerium zufolge um 100 auf 4.930.

