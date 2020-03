Corona: China meldet tiefsten Stand bei Neuerkrankungen seit Jänner

Während in China die Zahl der Neuerkrankungen stark zurückgeht, nimmt die Zahl der Corona-Erkrankungen in anderen Ländern zu. Peking hat gestern ein Rekordtief bei der Ausbreitung des Virus vermeldet, am Montag wurden im ganzen Land 125 neue Fälle bestätigt – das ist der niedrigste Wert seit der Veröffentlichung landesweiter Statistiken im Jänner.

Gesunken ist auch die Zahl der Corona-Todesfälle – auf 31. Am Sonntag hatte es in China landesweit noch 202 neue Coronavirus-Fälle und 42 Tote gegeben. Erneut wurden alle Todesfälle im Epizentrum der Krankheit verbucht, der Provinz Hubei. Dort sank die Zahl der neuen Fälle von 196 auf 114. Insgesamt sind damit 2934 Menschen in China an der neuartigen Lungenkrankheit gestorben. Die Gesamtzahl der Infektionen erreichte mit Montag 80.151.

In Südkorea steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle hingegen weiterhin stark an. Gestern gab es 800 positive Testungen, teilte die koreanische Gesundheitsbehörde mit. Insgesamt sind in Südkorea schon mehr als 5100 Coronavirus-Fälle bestätigt worden.

Von den 33 chinesischen Städten mit U-Bahnen gibt es nur mehr in drei Beschränkungen. Davon betroffen ist auch Wuhan (Bild), von wo aus sich das Virus ausbreitete. Bild: APA

Italiener unerwünscht

In Europa ist nach wie vor Italien das am stärksten betroffene Land. Das hat zur Folge, dass Italiener in immer mehr Ländern unerwünscht sind. Die indische Regierung kündigte gestern an, dass Reisende aus Italien sowie aus China, dem Iran, Südkorea und Japan nicht ins Land dürfen.

China kündigte an, dass Italiener, die das Land erreichen, sich einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen müssen. Dasselbe wurde von Neuseeland beschlossen. Am Montag hatten Angola und Bahrain Einreiseverbote für Italiener verhängt. Seit vergangener Woche dürfen Reisende aus Italien auch Israel nicht mehr betreten.

Einen Eklat löste der Fall eines Italieners aus, der auf dem Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv von der Grenzpolizei gestoppt wurde, obwohl er in Brüssel lebt und in den vergangenen Wochen nicht in Italien gewesen war.

EU stellt 90 Millionen Euro bereit

Der italienische Außenminister Luigi Di Maio zeigte sich darüber befremdet. "Es irritiert uns, zu erfahren, dass einige Länder unsere Mitbürger im Ausland ohne Kriterien zurückweisen", protestierte Di Maio. "Wir werden auf sinnlose Einreiseverbote reagieren. Italien ist ein Land, das Respekt verdient und verlangt."

Zur Erforschung von Mitteln zur Diagnose und Behandlung des Coronavirus will die EU-Kommission bis zu 90 Millionen Euro mobilisieren. Die Hälfte soll aus dem Forschungsprogramm "Horizon 2020" kommen. Die übrigen 45 Millionen Euro soll die Pharmaindustrie beisteuern.

So würden Ressourcen aus öffentlichen und privaten Quellen gebündelt und die Entwicklung der Arzneien beschleunigt, hieß es. Die Initiative sei Teil der koordinierten Antwort auf die Gesundheitsbedrohung durch die neue Krankheit Covid-19, für die die EU insgesamt 230 Millionen Euro in Aussicht gestellt hatte.

„Relativ stabile Lage“ in Österreich

Kurzzeitig war Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) selbst gesundheitlich außer Gefecht. Er sei aber fieberfrei, versicherte der Minister gestern und informierte im Gesundheitsausschuss und in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand in Sachen Coronavirus.

Bis gestern gab es 24 Erkrankungsfälle, 350 Menschen waren in Quarantäne, und 2700 wurden bisher getestet. Damit haben sich am Abend drei Fälle im Umfeld eines schwer erkrankten Wiener Juristen offiziell bestätigt. Die Kanzlei hatte ihre Mitarbeiter zuvor privat bei einem deutschen Institut testen lassen und war zum gleichen Ergebnis gekommen. Anschober hofft, dass in zwei Wochen Schnelltests zur Verfügung stehen, damit noch schneller reagiert werden kann. Generell sei die Ansteckungsrate in Österreich noch sehr niedrig: „Es ist aber mit weiteren Ansteckungen zu rechnen.“

Michael Binder, der medizinische Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV), betonte, dass unklar ist, wie viele Personen in Österreich tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert sind. Er ging davon aus, „dass nur eine kleine Menge mit nicht erkannter Coronavirus-Erkrankung derzeit vorhanden ist“. Es sei aber nicht ratsam, Personen ohne Krankheitssymptome zu testen.

Anschober betonte, dass es in Österreich bereits „ein stark ausgebautes Testnetz“ gibt. Mit den Kapazitäten „muss man vernünftig umgehen und zielorientiert testen“, sagte der Gesundheitsminister. In Wien gibt es beispielsweise vier Labore, die Tag und Nacht in einem abgestimmten Stundenplan die Untersuchungen durchführen, ergänzte Binder. Das System in Österreich funktioniere sehr gut, versicherte Anschober. Auch deshalb, weil die Quarantäne zu Hause stattfindet: „Das spart Ressourcen in den Spitälern, die wir noch brauchen werden.“

Außerdem zeige sich, dass in den meisten Fällen in Österreich ein „sehr entspannter Erkrankungsfall zu beobachten ist“. Derzeit gebe es nur einen schweren Fall. Ein wichtiger Schritt sei auch die Einigung der Länder auf ein einheitliches Prozedere gewesen, so der Minister. In einem entsprechenden Erlass wurde die Abfolge bei Verdachtsfällen festgelegt.

Gestern wurde auch die erste Großveranstaltung abgesagt: Die Designmesse Homedepot in Wien wird kommende Woche wegen dem Virus nicht stattfinden.

Aktuelle Entwicklungen - zusammengefasst im Liveblog:

