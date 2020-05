Corona-App in Indien zunehmend verpflichtend

Zunächst rief Premierminister Narendra Modi seine 1,3 Milliarden Bürger auf, die App zur Eindämmung des Coronavirus zu installieren. Je mehr Leute mitmachten, desto besser funktioniere die App, sagte der Politiker. Ähnlich wie andere Corona-Warn-Apps soll die Anwendung aus Indien dabei helfen, Infektionsketten zu unterbinden. Dazu gehören Anwender, die ihr Haus verlassen, um zu arbeiten und solche, die in Corona-Hotspot-Gebieten leben, Rückkehrer aus dem Ausland sowie Zugfahrer. Einigen örtlichen Medien zufolge wurden Nicht-Nutzern von der Polizei bereits Geld- oder Gefängnisstrafen angedroht.

Die App "Aarogya Setu" Bild: Adnan Abidi (Reuters)

Die App ist seit eineinhalb Monaten auf dem Markt und läuft nun nach Behördenangaben auf den Smartphones von mehr als 100 Millionen Menschen. Das sind jedoch weniger als zehn Prozent der Bevölkerung. Nach Modellen von Forschern der Universität Oxford sollten aber 60 Prozent einer Bevölkerung eine Kontakt-App nutzen, damit die Epidemie wirksam bekämpft werden kann.

Erhebliche Datenschutz-Bedenken

Indien ist die einzige Demokratie der Welt, die ihre Bürger zum Herunterladen einer Corona-Kontakt-Nachverfolgungs-App verpflichtet. So ist auch in Österreich die Verwendung der "Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes freiwillig. Amnesty International hat bereits vor Datenschutz-Risiken beim Einsatz von Technologie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gewarnt. Und die indische App namens "Aarogya Setu" - auf Hindi bedeutet das "Eine Brücke zur Gesundheit" - geht weiter als mehrere Corona-Apps anderer Länder: Sie registriert nicht nur die räumliche Nähe zu anderen Smartphones via Bluetooth, sondern wertet via GPS auch den Ort der Begegnung aus. Bei anderen Apps wird dagegen ausschließlich anonymisiert die räumliche Nähe zu anderen Smartphones festgestellt. Überlegungen, auch das GPS-Signal zur Ortung zu erfassen, wurden weltweit oft verworfen. Immerhin wird es aber zum Beispiel in Island und Norwegen herangezogen.

Im Land gilt seit Ende März eine strikte Ausgangssperre, die zurzeit langsam gelockert wird. In dieser Zeit hat sich die Corona-Kurve jedoch nicht abgeflacht. Inzwischen gibt es rund 82.000 bestätigte Corona-Infektionen und mehr als 2.600 Menschen sind an der Lungenkrankheit gestorben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.