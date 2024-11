COP29: Freisetzung von Methan wird zum immer größeren Klima-Problem

Durch die weitere Erwärmung gerade von tropischen Feuchtgebieten setzten diese große Mengen Methan frei, berichteten Forscher der Stanford-Universität bei der Weltklima-Konferenz in Baku. Dies könne die Klimaziele in noch weitere Ferne rücken lassen.

"Die Methan-Konzentrationen steigen nicht nur, sie sind in den letzten fünf Jahren schneller gestiegen als jemals festgestellt", sagte der Stanford-Wissenschafter Rob Jackson. Anders als Kohlendioxid (CO2) taucht das Klimagas Methan (CH4) kaum in den Klimaplänen der Nationalstaaten auf. Die Wirkung wurde von der Wissenschaft zudem lange unterschätzt.

Methan wirkt sich in 20 Jahren 80-mal stärker auf den Klimawandel aus als CO2. Etwa ein Drittel der bereits eingetretenen Erderwärmung von 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit wird auf das Gas zurückgeführt.

Methan ist in großen Mengen im Boden gespeichert, so auch in tropischen Sumpf- und Feuchtgebieten. Es entstammt Pflanzenteilen, die von Mikroben allmählich zersetzt werden. Steigende Temperaturen wirken wie ein Beschleuniger bei diesem Prozess. Per Satelliten-Beobachtung konnte festgestellt werden, dass Hauptverursacher der steigenden Methan-Konzentration in der Atmosphäre die tropischen Feuchtgebiete sind. Ein weiterer Faktor sind Lecks in Leitungen und bei der Erdgas-Förderung, wo Methan austritt.

