Codes zur Erstellung des europäischen Grünen Passes gestohlen

Damit sollen Programme zur Erstellung gefälschter Zertifikate im Internet in Umlauf gebracht werden, verlautete es aus italienischen Quellen, wie die Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch berichtete. Die Anzahl der gestohlenen Codes sei noch nicht bekannt. Noch unklar ist, in welchem europäischen Land die Codes gestohlen worden seien. Untersuchungen seien im Gange, hieß es. Eine Reihe von Treffen auf europäischer Ebene sind zur Analyse der Situation vorgesehen.

Der Grüne Pass ist ein EU-weit lesbares Zertifikat, der für den 3G-Nachweis notwendig ist. Dafür muss man den QR-Code einscannen, der auf dem offiziellen Dokument heruntergeladen wird. In Italien muss der Grüne Pass seit dem 15. Oktober für den Zutritt zum Arbeitsplatz gezeigt werden.