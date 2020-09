Chinesisch für Mongolen: Schulstreiks und Unruhen

Die Ausweitung des Unterrichts auf Chinesisch für mongolische Kinder hat Schulboykotte und die schwersten Proteste seit Jahren in Chinas Innerer Mongolei ausgelöst. Mit harter Hand gehen Behörden gegen Eltern vor, die an Demonstrationen teilgenommen haben. Mit Fotos von Überwachungskameras fahndet die Polizei nach ihnen und verspricht Belohnungen für ihre Ergreifung.

Die Zeitung "Global Times", die von der Kommunistischen Partei herausgegeben wird, sprach am Freitag von "Desinformationen", die "Verdrehungen in der zweisprachigen Bildung" ausgelöst hätten. Neue Vorschriften zum Schulbeginn diese Woche, wonach mehr Fächer als bisher in chinesischer Sprache unterrichtet werden, seien den Eltern "nicht ausreichend erklärt worden", schrieb das Blatt. "Und Desinformationen haben die Öffentlichkeit in die Irre geführt – mit einer möglichen Einmischung von Separatisten in Übersee."

Hintergrund der Unruhen sind Sorgen unter den vier Millionen Mongolen in der Inneren Mongolei, dass die Kinder durch verstärkten Unterricht auf Chinesisch ihre kulturelle Identität verlieren könnten. Kritiker sehen den Versuch der kommunistischen Führung, die Mongolen – wie zuvor schon die Tibeter und Uiguren – stärker zu assimilieren. Die Volksgruppe verteilt sich auf die Autonome Region Innere Mongolei in der Volksrepublik und den im Norden angrenzenden demokratischen Staat Mongolei, wo weitere drei Millionen Mongolen leben.

Als Minderheit in China können sich die Mongolen aussuchen, ob sie ihre Kinder in vornehmlich mongolische oder chinesische Schulen schicken. Die Änderung betrifft die ethnisch mongolischen Schulen, in denen die Fächer Literatur, Politik und Geschichte jetzt nicht mehr auf Mongolisch, sondern auf Chinesisch unterrichtet werden sollen.

