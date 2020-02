China versprühte Desinfektionsmittel

Das Coronavirus hat in der Volksrepublik China bereits mehr als 560 Menschenleben gefordert, auch in Hongkong und auf den Philippinen gab es zwei Tote. Mehr als 28.000 Menschen sind überdies mit dem Virus infiziert. Laut chinesischer Gesundheitskommission gibt es zudem mehr als 24.000 Verdachtsfälle. Unter Ärzten und Pflegern gibt es inzwischen ebenfalls viele Infizierte.

Am Donnerstag schlug die Weltgesundheitsorganisation Alarm. Die WHO braucht nach eigenen Angaben in den nächsten drei Monaten zusätzlich mehr als 600 Millionen Dollar für die Eindämmung des neuen Coronavirus. Nach den Berechnungen sind 675 Millionen Dollar nötig, um auch ärmeren Ländern zu helfen, sich auf einen möglichen Ausbruch vorzubereiten, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. "675 Millionen Dollar ist viel Geld, aber es ist deutlich weniger als das, was auf uns zukommen könnte, wenn wir nicht jetzt in die Vorkehrungen investieren."

Im Kampf gegen das Virus greift China nun zu drastischen Maßnahmen. 560 Tonnen Desinfektionsmittel sollen dabei helfen. Schwere Fahrzeuge versprühten am Donnerstag Desinfektionsmittel im Epidemie-Zentrum Wuhan.

Kritik an "Unterdrückung"

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat den Umgang der chinesischen Behörden mit dem Coronavirus scharf kritisiert. "Es hat große Probleme bei Chinas Antwort auf das Coronavirus gegeben, die den Ausbruch verschlimmert haben", sagte HRW-Chef Kenneth Roth in Genf. Er verwies insbesondere auf die "Unterdrückung" von Berichten zu Beginn des Ausbruchs.

"Es gibt keinen Platz für Geheimhaltung bei der Bekämpfung einer Epidemie." Angesichts der Ausbreitung des Virus sei es an der "Zeit für vollständige Transparenz, auch wenn es unangenehm ist". Die Gesundheit müsse "vor den Erhalt politischer Macht gestellt" werden.

