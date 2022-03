China: Boeing 737 fiel mit 132 Menschen an Bord "steil vom Himmel"

Es war das schwerste Flugzeugunglück in China seit vielen Jahren: Bei einem Inlandsflug ist am Montag eine mit 132 Menschen besetzte Boeing 737-89P der Fluggesellschaft China Eastern Airlines abgestürzt. Wie das chinesische Staatsfernsehen und die Agentur Xinhua berichten, passierte das Unglück in einer entlegenen Bergregion in der Nähe der Stadt Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi.

Dort löste der Absturz einen Waldbrand aus, der zuerst gelöscht werden musste, bevor die Einsatzkräfte die Suche nach möglichen Überlebenden beginnen konnten. Doch bereits wenige Stunden später stand fest: "Es gibt keine Lebenszeichen im Trümmerfeld", sagte ein Feuerwehrsprecher. Ausländer waren nicht an Bord. In Videos, die im chinesischen Internet zirkulierten, war eine hohe, weiße Rauchwolke in den Hügeln zu sehen. Auch wurden weit verstreute Trümmerteile gezeigt, die örtliche Bewohner mit ihren Handys gefilmt hatten. Dorfbewohner berichteten, überall seien Trümmerteile gelegen. Auch habe Kleidung in den Bäumen gehangen.

Rätseln über Absturzursache

Über die Ursache des plötzlichen Absturzes konnte zunächst nur spekuliert werden. "Selbst wenn beide Triebwerke der Boeing 737 gleichzeitig ausgefallen wären, wäre es unmöglich, mit einer derartigen Geschwindigkeit zu fallen, weil das Flugzeug noch eine Strecke gleiten könnte", wurde ein Experte in Staatsmedien zitiert. Die Flugüberwachung hatte zuvor berichtet, dass das Flugzeug aus 8000 Metern in die Tiefe gefallen sei. Auch ein Augenzeuge namens Li sagte: "Es war ein komplettes Flugzeug, ohne Rauch oder Feuer, das steil abwärts von Himmel fiel."

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping rief die Airline dazu auf, mit den Folgen des Unglücks angemessen umzugehen und potenzielle Gefahren für den Flugverkehr zu untersuchen. China Eastern Airlines ordnete daher sofort an, dass alle Boeing 737 in ihrer Flotte zunächst am Boden bleiben müssen.

Letzter Absturz vor zwölf Jahren

Die staatliche Fluggesellschaft China Eastern ist nach Angaben des Luftfahrt-Datenanbieters OAG Marktführer in China und weltweit die Nummer sechs der Branche. China ist eigentlich für seinen hohen Standard in der Luftfahrt bekannt. Zuletzt war 2010 ein Regionaljet abgestürzt, dabei kamen 44 der 96 Menschen an Bord ums Leben. Auch die Boeing 737-800, die knapp sieben Jahre alt gewesen sein soll, gehört zu den Maschinen, die als besonders sicher gelten.