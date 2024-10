Chemie-Nobelpreis 2024 für die Code-Knacker von Proteinen

Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt.

Baker sei "das fast unmögliche Kunststück gelungen, völlig neue Arten von Proteinen zu bauen", betonte das Nobelpreis-Komitee. Hassabis und Jumper haben zur Lösung eines 50 Jahre alten Problems ein Modell mit Künstlicher Intelligenz entwickelt, mit dem sich die komplexen Strukturen von Proteinen vorhersagen lassen. "Diese Entdeckungen bergen ein enormes Potenzial", hieß es. Die drei Laureaten wurden bereits vom Datenkonzern Clarivate zu den Favoriten für den diesjährigen Chemie-Nobelpreis gezählt, weil sie zum Kreis der meistzitierten Wissenschafter zählen.

Die Auszeichnung ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 970.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die in den USA tätigen Wissenschafter Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Jekimow für die Entdeckung und das Herstellen von Quantenpunkten.

