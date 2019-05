Chelsea Manning aus der Haft entlassen

Mannings Anwälte teilten mit, Grund für die Freilassung sei, dass die Amtszeit der Grand Jury abgelaufen sei.

Manning hatte sich geweigert, den Geschworenen Fragen zur Enthüllungsplattform des australischen Wikileaks-Gründers Julian Assange zu beantworten. Bereits in einer Woche muss Manning vor einem anderen Gericht aussagen. Beantwortet sie auch dort keine Fragen, kann es sein, dass sie noch am selben Tag erneut wegen Missachtung des Gerichts in Beugehaft genommen wird.

