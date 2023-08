Cash ohne Ende: Ansturm auf Geldautomaten in Irland

Dass die Bankomaten scheinbar kein Limit mehr haben, sprach sich schnell herum. So bildeten sich in kurzer Zeit lange Schlangen vor den "geldspuckenden" Bankomaten.

In sozialen Medien wurden Fotos und Videos von den chaotischen Szenen geteilt, an einigen Maschinen ging das Bargeld aus. Die irische Polizei teilte mit, es gebe eine "ungewöhnliche Aktivität" an einigen Geldautomaten im Land. An manchen Standorten hätten Beamte die Menschen von Abbuchungen abgehalten, berichtete die "Irish Times".

Problem behoben

Die Bank entschuldigte sich für Probleme beim Onlinebanking und in der App. Die Systeme funktionierten nun wieder, teilte das Institut mit. Zuvor hatte die Bank of Ireland betont, dass alle Beträge vom Konto abgebucht würden, auch wenn der Kontostand nicht zu überprüfen sei.

