Caritas warnt vor dramatischer Hungerkrise im Südsudan

1,4 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind von akuter Unterernährung bedroht. Die Corona-Pandemie hat die ohnehin schwierige Ernährungssituation weiter verschärft. "Für viele Kindern und ältere Menschen geht es um Leben und Tod", warnte Caritas-Präsident Michael Landau am Donnerstag.

Der Südsudan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Hauptursache für den Hunger sind die jahrelangen gewaltsamen Konflikte, erklärte der Generalsekretär der Auslandshilfe der Caritas, Andreas Knapp, im Rahmen einer digitalen Pressereise. Auch nach Ende des Bürgerkriegs kommt es immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Zahlreiche Menschen haben deshalb ihre Dörfer verlassen und leben in den Nachbarländern oder Flüchtlingslagern im Land. "Zurück bleiben Felder, die verdorren und Nutztiere, die verenden", so Knapp.

Klimawandel und Corona verschärfen die Krise

Auch der Klimawandel sorge durch immer längere Dürren, unvorhersehbare Regenzeiten und häufigere Überflutungen für einen Mangel an Nahrungsmitteln. Hinzu komme nun die Corona-Pandemie, so Knapp: "Corona verschärft die Situation wie ein Brandbeschleuniger." Viele Menschen hätten ihre Arbeit und damit die Existenzgrundlage verloren.

Zudem waren die Schulen im Südsudan wegen der Pandemie ein ganzes Jahr lang geschlossen. Auch das hat laut Caritas dramatische Auswirkung auf die Ernährung der Kinder, bekommen sie doch in der Schule sonst täglich eine warme Mahlzeit. Zudem sind die Lebensmittelpreise zuletzt deutlich gestiegen.

Die Caritas unterstützt im Südsudan zwei Ernährungszentren für Kinder und verteilt Lebensmittelpakete an intern Vertriebene. Außerdem werden Bauernfamilien mit Saatgut, Schulungen und Werkzeug unterstützt, um langfristig die Situation zu verbessern. Dabei werden vor allem Frauen unterstützt, weil sie laut der Hilfsorganisation die Hauptlast bei der Versorgung der Familien tragen. Hilfe an Frauen kommen direkt bei den Familien an.

Im Babyfeeding-Center in Juba erhalten unterernährte Kinder dreimal pro Woche eine nahrhafte Mahlzeit und werden untersucht und gewogen. "Wenn die Kinder kommen, sind manche vom Hunger so geschwächt, dass sie gar nicht mehr spielen können. Nachdem sie hier gegessen haben, spielen sie wieder stundenlang", erzählt Betram Kuol, der Leiter des Zentrums.

Im Südsudan habe jedes dritte Kind ein zu geringes Körpergewicht, um sich gesund entwickeln zu können, sagt Caritas-Präsident Landau. "Diese Kinder brauchen dringend Nahrungsmittel und Trinkwasser, andernfalls drohen bleibende körperliche, geistige und seelische Schäden."

An die österreichische Regierung appellierte Landau, zusätzlich zur beschlossenen Erhöhung der Entwicklungshilfe-Ausgaben ein "Pandemie-Rettungspaket" zu schnüren. Um den nach jahrelangem Rückgang wieder wachsenden Hunger weltweit zu bekämpfen, gelte es außerdem, international die Handelsbeziehungen fair zu gestalten und die Klimakrise wirksam zu bekämpfen, so der Caritas-Präsident. "Die Hungerkrise zu besiegen, ist keine Frage des Könnens sonder eine Frage des gemeinsamen Wollens."