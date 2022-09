Bus mit Österreichern blieb in Unterführung in Italien stecken

Vier Minderjährige wurden leicht verletzt und in das Krankenhaus von Cesena eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Die Gruppe mit 61 Kindern und ihren erwachsenen Betreuern waren nach dem Urlaub in Cervia auf der Heimreise in Richtung Österreich unterwegs, als der Bus gegen 20.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen in der Bahnunterführung stecken blieb. Die örtliche Polizei und die Feuerwehr von Cervia barg die Businsassen. Die Kinder wurden in dem Hotel untergebracht, in dem sie während des Urlaubs gewohnt hatten. Über die genaue Herkunft der Österreicher gab es vorerst keine Angaben.