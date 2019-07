Bub spielte mit Handy, stürzte und wurde fast von Zug überrollt

Der Bub habe mit seinem Handy gespielt und dadurch das Ende der Bahnsteigkante und die einfahrende S-Bahn übersehen, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Bub sei mit dem Kopf gegen den Zug gestoßen und zwischen S-Bahn und Bahnsteig gefallen. Die Fahrerin brachte die S-Bahn einige Meter später zum stehen. Ein Bahnmitarbeiter zog den Elfjährigen aus dem Gleisbett. Bei dem Vorfall in Gröbenzell (Landkreis Fürstenfeldbruck) am Freitag habe er sich bis auf eine Beule am Kopf keine weiteren Verletzungen zugezogen. Der Bub wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin erlitt nach Polizeiangaben einen Schock.

