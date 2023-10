Bub (12) wollte mit Messer und Elektroschocker Passanten überfallen

Er wurde noch in der Nähe des Tatorts gestellt, teilte die Polizei Iserlohn am Freitag mit. Der Bub soll am Donnerstagnachmittag in Lüdenscheid einer 67-Jährigen ein Messer vorgehalten und Geld gefordert haben. Die Frau habe energisch reagiert und Umstehende auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Der Bursche flüchtete daraufhin ohne Beute.

Nur drei Minuten später soll er versucht haben, einen 65-Jährigen zu überfallen. Ihm soll er einen Elektroschocker vorgehalten und Geld gefordert haben. Der Mann flüchtete in einen Hauseingang und hielt die Tür von innen zu. Daraufhin habe der Zwölfjährige von ihm abgelassen.

Nach einer kurzen Verfolgung stellten Polizisten den Burschen in der Nähe der Tatorte. Das Messer fanden die Beamten in einem Gebüsch. Der Elektroschocker blieb jedoch verschwunden. Bei dem Buben wurde eine geringe Menge Cannabis gefunden.

Die Ermittler leiteten ein Verfahren wegen schweren Raubes in zwei Fällen sowie Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein. Weil der Zwölfjährige strafunmündig ist, wurde er seinen Eltern übergeben.

