Brüssel: 1,5 Tonnen illegale Arzneimittel am Flughafen beschlagnahmt

Die belgischen Behörden haben am Brüsseler Flughafen eineinhalb Tonnen illegaler Arzneimittel beschlagnahmt. Es sei "eine der größten Beschlagnahmungen in der Europäischen Union in den letzten Jahren", teilte die Föderale Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (engl. Abkürzung: FAMHP) am Mittwoch in Brüssel mit. In Zusammenarbeit mit dem Zoll und einer Sonderermittlungseinheit seien die illegalen Medikamente im Mitte Juli in einer Ladung Leinsamen entdeckt worden. Bei den mehr als 1,6 Millionen Tabletten handle es sich beispielsweise um Produkte, die unter anderem als Stimulanzien, als Antiepileptikum oder als Erektionsmittel wirkten.

Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der FAMHP insgesamt 2.138 Postpakete mit illegalen Arzneimitteln beschlagnahmt worden. Die Behörde machte allerdings keine Angaben dazu, wie viele Tonnen es 2022 waren.

