Bruchlandung: Russlands Superjet wurde "vom bösen Blick getroffen"

Die Ursachen für die Notlandung des Suchoi Superjet-100 sind noch ungeklärt. Aber vor allem wegen mangelhafter Wartung hat das russische Mittelstreckenflugzeug keinen guten Ruf.

Inferno und Überleben waren nur wenige Meter voneinander entfernt. Während riesige Flammen das Heck des 30-Meter-Jets verzehrten, konnten sich die Passagiere im Bug über Notrutschen in Sicherheit bringen. Trotzdem endete die Notlandung der Aeroflot-Passagiermaschine am Sonntagabend auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo katastrophal. Der Richtung Murmansk gestartete Jet geriet wenige Minuten nach seinem Start gegen 17 Uhr MEZ in technische Probleme und musste umkehren. Bei der Landung sprang der SSJ-100 zweimal auf, fing Feuer und geriet in Brand. Von 78 Menschen an Bord kamen 41 ums Leben, darunter zwei Kinder und ein Flugbegleiter.

Zweifel am SSJ-100

Das russische Ermittlungskomitee hat ein Strafverfahren eröffnet. Es prüft mangelhafte Qualifikation der Piloten und Fluglotsen, einen Defekt am Flugzeug sowie widrige Wetterbedingungen als mögliche Ursachen.

Der Telegram-Kanal Baza zitiert Denis Jewdokimow, den Piloten der Unglücksmaschine, ein Blitz sei in dem aufsteigenden Jet eingeschlagen und habe den Funkkontakt sowie andere Bordsysteme ausfallen lassen. Es sei gelungen, die Funkverbindung über eine Notfrequenz wiederherzustellen, die Fluglotsen von Scheremetjewo hätten die Maschine auf eine Reservelandebahn geführt.

Nun fragen sich Experten, warum der Jet sofort notlandete. Üblicherweise kreisen Passagierflugzeuge in solchen Situationen, um möglichst viel Treibstoff zu verbrennen und so die Feuergefahr bei einer Bruchlandung zu verringern. Außerdem herrscht Unklarheit, wie der Blitz das Flugzeug beschädigen konnte. Russische Fachleute verweisen darauf, dass der SSJ-100 wie andere moderne Jets ein System zur Ableitung statischer Energie besitzt. "Eine normale Maschine nimmt einen Blitzeinschlag nicht einmal wahr", erklärt der Luftfahrtexperte Vadim Lukaschewitsch.

Aber das Portal forbes.ru und die Agentur Interfax zitieren Insider, die sagen, die komplette Automatik der Maschine sei ausgefallen. Deshalb hätte die Besatzung eilig zu landen versucht, aus 1400 Meter Höhe und mit dem Übergewicht der vollen Tanks. "Das Fahrgestell brach", schreibt Interfax, "seine Teile gerieten vielleicht in ein Triebwerk, das Feuer fing."

Der SSJ-100 wird seit 2011 im Kurz- und Mittelstreckenverkehr eingesetzt. Er gilt als Vorzeigemodell der russischen Luftfahrtindustrie. Aber jetzt verweisen Fachleute auf den schon mystisch schlechten Ruf des Jets. "Vielleicht wurde der SSJ-100 vom bösen Blick getroffen", sagt Luftfahrtexpertin Anastasia Dagajewa.

Pannen und Schlamperei?

Zahlreiche Pannen forderten zwar keine Menschenleben. Aber weil Belüftungssysteme, Flügelmechanismen, Triebwerke oder Bordcomputer streikten, mussten immer wieder Flüge gestrichen werden. Außerdem häuften sich Beschwerden über schlechten Service. "Die Maschine ist gut, die Piloten loben sie", sagt Aeroflot-Flugkapitän Andrei Litwinow. "Aber bei der Organisation um das Flugzeug herum herrscht Schlamperei."

In Russland aber ist eine Debatte über jene Passagiere ausgebrochen, die bei ihrer Rettung Koffer mit sich schleppten. Obwohl deren Bergung für andere Passagiere vielleicht den Tod bedeutete. "Wie lebt es sich mit dem Gedanken", fragt Experte Lukaschewitsch, "dass man seine Unterwäsche auf Kosten anderer gerettet hat?"