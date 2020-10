Britische Polizisten informierten falsche Familie über Todesfall

Tatsächlich ist deren 18 Jahre alter Sohn aber am Leben. Er war nach dem Unglück in der Nähe des schottischen Ortes Crimond mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden - ein 19-jähriger Bekannter war indes bei dem Unfall am Montag ums Leben gekommen.

Nachdem die Polizei den Fehler erkannt hatte, entschuldigte sie sich bei beiden Familien und begründete die Verwechslung mit einer konfusen Lage am Unfallort und einer falschen Zeugenaussage. "Sie zeigten Verständnis angesichts der Umstände", sagte ein Polizist am Mittwoch. Man werde den Vorgang aber intern aufarbeiten, um daraus zu lernen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.