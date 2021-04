Briten erweisen Prinz Philip heute die letzte Ehre

Heute tragen die Briten Trauer: Der am 9. April verstorbene Ehemann von Queen Elizabeth II., Prinz Philip, wird im Schloss Windsor westlich von London beigesetzt. Die Trauerfeier können Sie im Liveblog (am Ende des Artikels) mitverfolgen.

Der Ablauf: Der Sarg des Prinzen wird um 14.40 Uhr (15.40 Uhr MESZ) aus der Kapelle gebracht und auf einen umgebauten Land Rover gesetzt. Die Prozession führt anschließend quer durch die Innenhöfe des Schlosses an das andere Ende der Anlage, wo die St.-George’s-Kapelle liegt. In dem prachtvollen gotischen Gotteshaus leitet der Erzbischof von Canterbury die Trauerfeier. Im Anschluss wird der Leichnam des Prinzen in der königlichen Gruft beigesetzt.

Die Gäste: Aufgrund der Corona-Beschränkungen dürfen nur 30 Gäste, die alle Maske tragen müssen, an der Trauerfeier teilnehmen. Dazu zählen neben dem engsten Familienkreis auch drei Vertreter von Philips adeliger deutscher Verwandtschaft (Bernhard Prinz von Baden, Philipp Prinz zu Hohenlohe-Langenburg und Heinrich Donatus Prinz von Hessen). Neben den vier Kindern des Königspaares und deren Ehepartnern nehmen auch alle acht Enkel teil.

Prinz William und Prinz Harry werden nicht direkt nebeneinander, sondern getrennt durch ihren Cousin Peter Philips hinter dem Sarg ihres Großvaters gehen. Nicht mit dabei sind etwa Prinz Harrys schwangere Frau Meghan, Prinz Andrews Exfrau Sarah Ferguson, die Urenkel der Queen sowie Premierminister Boris Johnson, der auf seinen Platz verzichtete.

Schwerer Abschied für die Queen Bild: APA/AFP

Der Dresscode: Die Queen ordnete an, dass sämtliche Gäste in ziviler Trauerkleidung erscheinen. Statt der bei solchen Anlässen üblichen militärischen Uniformen tragen die Männer nun einen sogenannten Morning Coat oder Cutaway, das Gegenstück zum Frack, der nur für abendliche Anlässe vorgesehen ist. Grund dafür dürfte sein, dass Prinz Harry wegen seinem Ausscheiden aus dem Königshaus und Prinz Andrew wegen seiner Verwicklungen in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein keine Uniformen tragen dürfen.

Der Land Rover, mit dem der Sarg transportiert wird Bild: APA/AFP

Die Musik: Nur ein kleiner Chor aus vier Personen wird bei der Zeremonie singen – unterstützt durch die Vertreter der Royal Navy und der Marine.

Puls 24 überträgt die Beisetzung ab 11 Uhr, ORF 2 startet die Live-Übertragung des Begräbnisses um 13.15 Uhr, das ZDF ist ab 15.10 Uhr dabei, RTL ab 14 Uhr.

Live-Blog auf nachrichten.at. Im Umfeld werden zahlreiche Dokumentationen über die Royals ausgestrahlt.

