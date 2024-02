Bringt uns die Erderwärmung eine neue Eiszeit?

Das System steht demnach vor einem "verheerenden Kipppunkt". Die Folgen: ein drastischer Temperatursturz in Europa, ein deutlicher Anstieg des Meeresspiegels – und zwar in einem Tempo, das eine Anpassung an die gravierenden Veränderungen wohl unmöglich macht.

Konkret geht es in der niederländischen Studie um die Folgen des Klimawandels für die sogenannte Atlantische Meridionale Umwälzströmung (AMOC). Mit AMOC wird ein komplexes System von Strömungen im Atlantischen Ozean beschrieben. Es gilt als Schlüsselkomponente, um die klimatischen Verhältnisse auf dem Planeten zu regulieren.

Kein Widerspruch

Ein Widerspruch zu den bisherigen Warnungen vor der Erderwärmung ist das nicht: Denn gerade die Erwärmung des Ozeans sowie der Zustrom von Süßwasser durch die Eisschmelze verändern das Wärme- und Salzgleichgewicht. Das wiederum könnte die Strömungen verlangsamen oder gar zum Erliegen bringen.

Wann dieser Fall eintritt, darüber gibt das Modell, das mithilfe komplexer und teurer Computersysteme errechnet wurde, keine Auskunft. Die AMOC wird erst seit 2004 kontinuierlich beobachtet. "Aber wir können zumindest sagen, dass wir uns auf den Kipppunkt des Klimawandels zubewegen", sagt Renè van Westen, Meeres- und Atmosphärenforscher an der Universität Utrecht in den Niederlanden und Hauptautor der Studie. Vor mehr als 12.000 Jahren kam es schon einmal zu einem Stillstand. Der Grund war eine rasante Gletscherschmelze. Klar ist: Würde das noch einmal passieren, wären die Folgen fatal.

Temperaturen könnten innerhalb von 100 Jahren um bis zu 30 Grad sinken

In einigen Teilen Europas, heißt es, könnten die Temperaturen innerhalb eines Jahrhunderts um bis zu 30 Grad Celsius sinken, was innerhalb von nur ein oder zwei Jahrzehnten zu einem völlig anderen Klima führen würde. In den Ländern der südlichen Hemisphäre hingegen könnte sich die Erwärmung verstärken, und im Amazonasgebiet könnten sich die Regen- und Trockenzeiten umkehren, was das Ökosystem ernsthaft stören würde. Die Temperaturen auf der ganzen Welt würden viel stärker schwanken. Doch sicher ist nichts: Viele Klimaexperten bezweifeln die Berechnungen. Zumindest sehen sie den Kipppunkt viel später.

