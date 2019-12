Brennendes Australien im Ausnahmezustand

"Normal" sind die Zustände im südöstlichen Australien schon seit Wochen nicht. Jetzt haben die Behörden einmal mehr den Ausnahmezustand erklärt. Die Rekordhitze erschwert den Kampf gegen die verheerenden Buschbrände.

Es gab auch wieder Tote: Zwei Feuerwehrmänner kamen im Kampf gegen die Flammen ums Leben. Bei ihrem Einsatz in Buxton rund hundert Kilometer südwestlich der Metropole Sydney war ihr Fahrzeug gegen einen Baum gefahren. Drei weitere Crewmitglieder wurden verletzt. Damit stieg die Zahl der Opfer, die durch die seit Oktober wütenden Brände ums Leben kamen, auf mindestens acht.

Premierminister Scott Morrison entschied nach dem tödlichen Unfall, seinen Urlaub in Hawaii abzubrechen und nach Australien zurückzukehren. Dass der konservative Regierungschef während der katastrophalen Zustände im Osten des Landes mit der Familie in den Urlaub geflogen war, hatten viele Australier scharf kritisiert. Mehrere Tage lang war in sozialen Medien unter dem Hashtag "Where the bloody hell are you?" (Wo zur Hölle bist du?) nach Morrison gesucht worden. Inzwischen hat Morrison sich auch für seine Reise entschuldigt: "Ich bedauere zutiefst, dass der Urlaub mit meiner Familie in dieser Zeit bei vielen von den schrecklichen Buschfeuern betroffenen Australiern Ärger verursacht hat", teilte er mit. Er werde nun so schnell wie möglich nach Sydney reisen.

Zuletzt hatte der bevölkerungsreichste Bundesstaat New South Wales an der Ostküste einen siebentägigen Notstand ausgerufen. Mehr als 1700 Feuerwehrleute kämpfen gegen rund 100 Brände. Mehr als drei Millionen Hektar sind bisher verbrannt. Rauchschwaden hüllen seit Wochen nicht nur Sydneys fünf Millionen Einwohner ein, sondern auch viele Bewohner und Urlauber an der Ostküste.

Die extreme Hitze erschwert die Lage. Am Dienstag wurde eine historische Hitzemarke überschritten. Mit 46,5 Grad war es im südlichen Cedina am heißesten. Mit 41,9 Grad war die landesweite durchschnittliche Höchsttemperatur schließlich diese Woche so hoch wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Und es soll noch schlimmer kommen: Für Teile des von Buschfeuern gebeutelten Bundesstaates New South Wales werden am Wochenende Temperaturen von um die 45 Grad vorhergesagt. In Australiens größter Stadt Sydney soll es sogar noch heißer werden.

Und als wäre das alles noch nicht genug, fegen heftige Stürme über die australische Ostküste. Der Wind soll Geschwindigkeiten von 100 Kilometern in der Stunde erreichen, dann kann er die glimmende Asche bis zu 30 Kilometer weit ins Land tragen. Die unausweichliche Folge sind neue und neu angefachte Brände überall.