Brennender Auto-Frachter: Riskante Rettung hat begonnen

Bergungsspezialisten haben damit begonnen, das brennende Frachtschiff vor der niederländischen Küste zu einem neuen weniger gefährlichen Liegeplatz zu schleppen. Das rund 200 Meter lange Schiff werde von zwei Schleppern gezogen, teilte die zuständige Wasserbehörde am Sonntag in Den Haag mit. Die "Fremantle Highway" werde nun von der Insel Terschelling Richtung Osten bis zur Wattenmeerinsel Schiermonnikoog geschleppt.

Es ist ein riskantes Unternehmen, denn das Schiff mit rund 3800 Autos an Bord brennt noch immer, und die Gefahr einer Umweltverschmutzung bleibt. Die Behörde versicherte jedoch, dass das Schiff ständig beobachtet und seine Stabilität kontrolliert werde. Mehrere Schiffe begleiten den Frachter, darunter auch ein Spezialschiff, das Öl räumen kann. Außerdem sei der Frachter trotz der großen Hitze stabil und auch unter der Wasserlinie intakt. "Auch andere Schiffe der Wasserbehörde und aus Deutschland stehen auf Abruf zur Verfügung, sollte es eine Ölverschmutzung geben", teilte die Behörde mit.

Transport dauert mindestens zwölf Stunden

Zunächst war der Transport abgeblasen worden. Der starke Südwestwind blies den Rauch aus dem Frachtschiff direkt über die Schlepper. Das machte den Einsatz unmöglich, wie die Behörde sagte. Doch am Sonntagnachmittag habe der Rauch stark abgenommen, teilte die Behörde mit. "Zwei Schlepper werden nun sehr kontrolliert und langsam das Frachtschiff zu dem befristeten Platz bringen." Etwa 5,5 Kilometer pro Stunde fahren die Schlepper. Insgesamt soll der Transport 12 bis 14 Stunden dauern.

Aber die Experten können noch keine Ankunftszeit sagen. "Das hängt vom Rauch ab, den Wetterverhältnissen und der Strömung", sagte ein Sprecher der Behörde. Eventuell müssten auch Pausen eingelegt werden.

Der neue Ankerplatz, etwa 16 Kilometer im Norden von Schiermonnikoog, soll sicherer sein. Das Schiff lag bisher genau zwischen zwei sehr stark befahrenen Schifffahrtsrouten von und nach Deutschland - wie ein brennender, mit Öl beladener Lkw zwischen zwei Autobahnen. Der neue Ort liege ruhiger und windgeschützter, teilte die Wasserbehörde mit. Dort soll der Frachter dann vorläufig bleiben, bis ein Hafen gefunden ist.

Der seit Mittwoch wütende Brand auf dem Frachter war zwar schwächer geworden. Doch die Gefahr, dass die Stahlwände der Hitze nicht mehr standhalten, bleibt hoch. Bei Rissen oder sogar einem Auseinanderbrechen und Kentern droht eine Ölpest - eine Katastrophe für die Nordsee, das besonders geschützte Wattenmeer mit seinen Vogelgebieten und die Inselbewohner. Bisher kann das Feuer nicht gezielt gelöscht werden. Löschwasser könnte das Schiff zum Kentern bringen.

Löscharbeiten vorübergehend eingestellt

Ein Besatzungsmitglied kam durch das Feuer ums Leben, 22 Menschen konnten von Bord des Schiffes gerettet werden - zum Teil musste die Besatzung über Bord springen.

Um den 18.500 Tonnen schweren Frachter nicht durch die großen Mengen an Löschwasser zum Kentern zu bringen, waren die Löscharbeiten am Donnerstag vorübergehend eingestellt worden. Inzwischen haben die Intensität des Feuers und die Rauchentwicklung nach Angaben der niederländischen Behörden aber abgenommen. Am Freitag konnten erstmals Bergungsexperten an Bord gehen und eine bessere Kabelverbindung mit den Schleppschiffen herstellen.

Der Frachter befindet sich rund 18 Kilometer nördlich der niederländischen Insel Terschelling. "Der Zustand des Schiffes wird ständig überwacht", versicherte Rijkswaterstaat. Für die direkte Umgebung bestünden "keine direkten Folgen durch das Feuer".

"Ein schrecklicher Geruch"

Die Gefahr, dass der Frachter sinkt, ist aber noch nicht gebannt. "Wir können etwas optimistischer sein, aber das Risiko besteht immer noch", sagte der Chemie-Experte Manfred Santen von Greenpeace Deutschland, der seit Samstag mit einem Team auf Terschelling an Ort und Stelle ist. Santen zufolge geht von dem brennenden Schiff ein "schrecklicher" Geruch durch freigesetzte Chemikalien aus, die nach Angaben des Greenpeace-Experten schädlich für Mikroorganismen, Vögel und Fische sein könnten.

Das japanische Charterunternehmen K-Line teilte mit, an Bord der "Fremantle Highway" befänden sich 3.783 "brandneue" Autos einschließlich 498 Elektroautos - weit mehr als die zunächst vermutete Beladung von 3.000 Autos.

Untergang könnte Ölpest auslösen

Für das zum UNESCO-Welterbe gehörende Wattenmeer wäre ein Untergang des Frachters verheerend: Laut dem Bundesumweltministerium in Berlin befinden sich an Bord der "Fremantle Highway" 1.600 Tonnen Schweröl sowie weitere 200 Tonnen Marinediesel. Ihr Untergang könnte eine Ölpest auslösen, mit verheerenden Folgen für das empfindliche Ökosystem des Naturparks Wattenmeer.

