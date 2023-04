Bratislava: Mann von Müllpresse zerquetscht

Im Zentrum der slowakischen Hauptstadt Bratislava (Preßburg) ist ein Mensch in ein Müllauto geraten und getötet worden. Der vermutlich obdachlose Mann habe sich am frühen Morgen in einer Abfalltonne befunden, als diese geleert worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei sei er in die Presse des Fahrzeugs geraten und zerquetscht worden.

Zu dem tödlichen Unfall kam es auf dem Hviezdoslavovo namesti, der sich in der Altstadt zwischen dem Slowakischen Nationaltheater und der Brücke des Slowakischen Nationalaufstands erstreckt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen möglicher fahrlässiger Tötung aufgenommen.

