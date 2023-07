Brand in Seniorenheim in Mailand: Sechs Tote und Dutzende Verletzte

81 Personen wurden in Mailänder Krankenhäuser eingeliefert, zwei Menschen schweben in Lebensgefahr, berichteten die Rettungseinheiten. Zwei Frauen im Alter von 69 und 87 Jahren, die ein Zimmer teilten, starben in den Flammen, die am Freitag um 1.20 Uhr ausgebrochen waren. Die anderen vier Menschen, drei Frauen im Alter von 85, 84 und 75 Jahren und ein 73-jähriger Mann, starben wegen des Rauchs, der in den ersten Stock des Heims eindrang und dann den Rest des Gebäudes durchströmte. 14 Menschen wiesen schwere Rauchvergiftungen auf, 65 waren in weniger besorgniserregendem Zustand, hieß es. Die Patienten wurden in 15 Krankenhäuser eingeliefert.

Das dreistöckige Seniorenheim in Gemeindebesitz, das 1955 gegründet wurde, befindet sich im südlichen Teil Mailands und hat 210 Plätze. In der Nacht auf Freitag befanden sich nach aktuellen Angaben 173 Menschen in der Einrichtung, die zum Großteil nicht selbstständige Senioren betreut, vor allem Alzheimer-Kranke. Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala besuchte den Unglücksort und sprach mit den Rettungseinheiten. "Die Bilanz dieses Unglücks ist tragisch", beklagte er.

Die Flammen brachen in einem Zimmer im ersten Stockwerk aus, in dem die zwei Frauen ums Leben kamen. Daraufhin entwickelte sich schwerer Rauch, der den Tod der weiteren vier verursachte. Ein Mitarbeiter des Altersheims schlug Alarm, so wurden die Flammen unter Kontrolle gebracht.

Angehörige der im Seniorenheim lebenden Personen kamen zu der Einrichtung und suchten nach Informationen über die Opfer. Viele von ihnen wurden in andere Mailänder Seniorenheime gebracht. Weil die meisten Patienten nicht selbstständig leben können, war die Rettungsaktion besonders kompliziert. Die Senioren mussten zum Teil aus dem Heim getragen werden.

